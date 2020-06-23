Политика
ИзвестияЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Читать в источнике
Оценить767
с чего всё началось
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.Известиявчера в 15:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Евросоюз может оставить границы закрытыми для России, США и Бразилии
Московский Комсомолецвчера в 14:33
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Общество
Умер бывший сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело вчера в 06:27
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru вчера в 09:13
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Газета.Ru вчера в 14:49
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат повторные выплаты по 10 тысяч рублей
В числе прочего, президент сообщил, что семьи с детьми до 16 лет получат в июле на каждого ребенка еще по 10 тысяч рублей, которые они уже получали ранее во время пандемии.
Вятка Областная вчера в 10:40
Авто
Показали первые изображения нового Kia Carnival
Дизайнеры портала «Колёса.ру» разработали рендерные изображения нового Kia Carnival на основе официального эскиза модели и шпионских фотографий.
32CARS.ru вчера в 08:46
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 22 июня в 11:17
Авто
Ford Focus получил гибридную версию
Ford расширил линейку хэтчбеков Focus, добавив новую модификацию с мягкой гибридной силовой установкой, которая теперь доступна для заказа.
SpeedMe 22 июня в 05:01
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Культура
«Россия 1» покажет концерт Победы на Мамаевом кургане
В Концерте Победы на Мамаевом Кургане примут участие известные артисты и музыканты: Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, группа «Любэ», Дима Билан, Александр Петров, Ирина Пегова, Полина Агуреева и многие другие.
Вести Алтай вчера в 22:05
Общество
Вильфанд рассказал о резком понижении температуры на юге России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха на юге европейской территории России и на Урале в ближайшие дни.
Невские Новости вчера в 22:51
Армия и оружие
Средства ПВО России сбили два беспилотника боевиков в районе Хмеймима
«Огнём российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении», — цитирует Щербицкого РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:10
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему важно выключать Bluetooth на смартфоне
Включенная на телефоне пользователя функция беспроводной связи Bluetooth может не просто снизить автономность работы устройства, но еще и привести к снижению уровня безопасности, сделав пользователя жертвой незаметной атаки мошенников.
Актуальные Новости 00:46
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства
"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости вчера в 18:52
Шоу-бизнес
Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович
OAnews вчера в 07:45
Технологии
Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах
Чтобы компьютер или телефон работали правильно, нужно чистить cookies-файлы хотя бы раз в несколько месяцев.
Online47.ru вчера в 20:40
Авто
Назад в 90-е: «лохматые» автомобили снова вошли в моду
Другими словами, интересы россиян опять сместились в область вторичного авторынка: так было и в 90-х.
НГС вчера в 23:00
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия 22 июня в 06:36
Общество
Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях
Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском вчера в 12:59
Общество
300 деятелей искусства обвинили Голливуд в поддержке культа белой расы
Свыше 300 деятелей искусства, в числе которых актеры Идрис Эльба, Виола Дэвис и Октавия Спенсер, выдвинули обвинения в адрес Голливуда в восхвалении полиции, а также сохранении наследия культуры превосходства белой расы.
РЕН ТВ вчера в 22:20
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 22 июня в 11:50
Общество
Украина и Италия вышли из российского космического проекта «Гамма-400»
iReactor вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Вступившийся за Ефремова Домогаров пожаловался на травлю
Российский актер Александр Домогаров, который ранее вступился за устроившего смертельное ДТП в Москве Михаила Ефремова, заявил о травле в «народных массах».
Известия вчера в 21:26
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Газета.Ru вчера в 06:43
Армия и оружие
США продадут Украине новейшие патрульные катера Mark VI
Государственный департамент США одобрил продажу 16 новейших патрульных катеров Mark VI Украине.
Discover24 22 июня в 06:21
Шоу-бизнес
Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж
Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru 22 июня в 16:43
Армия и оружие
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета вчера в 08:40
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
REGNUM вчера в 17:02