Политика

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После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
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NYT: в ЕС после открытия границ могут временно не впускать жителей России, США и Бразилии

ТАСС15:16

NYT узнала о планах ЕС временно запретить въезд из России, США и Бразилии

РБК15:47

СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России

РИА Новости15:19

Жителей России и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Газета.Ru17:00

New York Times: Евросоюз собирается закрыть въезд для жителей США, России и Бразилии из-за недостаточно успешной борьбы с коронавирусом

Фонтанка.Ру14:58

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

Lenta.ru14:49

Евросоюз может оставить границы закрытыми для России, США и Бразилии

Московский Комсомолец14:33
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С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

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РБК 17:46
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Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

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Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

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Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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Опубликованы снимки мест посадок американцев на Луне

Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

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Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

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Газета.Ru 14:49
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В Москве из-за парада перекроют движение в центре и на северо-западе

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Адвокат экс-жены Тарасова о решении суда по алиментам: плачем от смеха

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