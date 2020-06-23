Политика
ИзвестияЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
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Общество
Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год.
РБК 11:46
Политика
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета 08:40
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 12:34
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
РИА Новости вчера в 12:04
Экономика
Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК 17:46
Политика
Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики.
Фонтанка.Ру 13:25
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Общество
Особое мнение: Михаил Фишман
Большое спасибо всем, кто предпочел нашу трансляцию, нашу программу прямому выступлению президента Владимира Путина, которое началось внезапно пару минут назад.
Эхо Москвы 13:44
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Кино
Съемки «Сватов» перенесли на год
УтроNews вчера в 13:06
Футбол
Травма колена Лено оказалась менее серьёзной, чем предполагалось
Как оказалось, у Лено нет серьёзной травмы, немецкий голкипер пропустит около 4-6 недель.
Евро-футбол.ру 14:23
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Космос
Опубликованы снимки мест посадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 21 июня в 04:33
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Транспорт
В Москве из-за парада перекроют движение в центре и на северо-западе
В связи с проведением парада Победы 24 июня в Москве будут действовать ограничения движения, сообщает Центр организации дорожного движения столицы (ЦОДД).
Коммерсантъ 16:19
Технологии
Сила халявы – новые рекорды популярности Epic Games Store благодаря раздаче Grand Theft Auto 5 и других популярных игр
В рамках The Vault, начавшейся 14 мая, в Epic Games Store проходили бесплатные раздачи крупных игр, включая Grand Theft Auto 5, Borderlands: The Handsome Collection и Civilization 6. По словам генерального менеджера Epic Games Store Стива Аллисона, результаты превзошли ожидания компании, а в этом году сервис демонстрирует «исторические темпы роста».
Городской портал Новый Нижний 13:00
Энергетика
США похвалились, когда смогут заместить в Польше российский газ
Напомним, 15 мая представители «Газпрома» заявили, что Польша отказалась продлевать контракт на поставку природного газа из России.
ИА Красная Весна 15:50
Общество
Адвокат экс-жены Тарасова о решении суда по алиментам: плачем от смеха
Сергей Жорин, адвокат экс-супруги полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова Оксаны, прокомментировал решение суда об увеличении алиментов, которые выплачивает футболист.
РИА Новости вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой
Судя по всем, в растрепанных чувствах артист пребывает из-за конфликта с рэпером Сергеем Пархоменко, известным под псевдонимом Серега, автором хита «Черный бумер».
Пятый канал вчера в 12:54