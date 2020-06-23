с чего всё началось

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

Общество Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год. 2,5K

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 4,6K

Экономика Десятки ювелирных магазинов будут закрыты Согласно сообщению «Комерсантъ», ювелирные сети уже давно испытывали сложности, некоторые торговые точки и так планировали закрыть в 2020 году из-за их низкой рентабельности. 11

Общество Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября. 651

Общество Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.

Здоровье Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости. 136

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы. 27

Происшествия Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом. 609

Политика Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму. 2,3K

Происшествия Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов Если клетка и животное весят больше восьми килограммов — значит питомец приравнивается к неодушевлённому чемодану, летит в багажном отсеке. 14

Гаджеты Смартфон iPhone от Apple заменит ключ для автомобилей Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage. 11

Армия и оружие Россия готовится вступить в бой с тысячами дронов одновременно В последнее время пресса переполнена сообщениями о том, как легко турецкие БПЛА уничтожают российские ЗРК «Панцирь» в Сирии и Ливии.

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 16