Коронавирус
Газета.RuЕвросоюз намерен ввести запрет на въезд на 30 дней
Евросоюз может ввести ограничения на въезд для граждан третьих стран сроком на 30 дней из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава ЕК предложила разрешить только въезд с неотложными целями.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает ввести на 30 дней ограничения для иностранцев на въезд в страны ЕС из-за коронвируса, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.Коммерсантъ11:34
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