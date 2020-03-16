Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЕвросоюз намерен ввести запрет на въезд на 30 дней

Евросоюз может ввести ограничения на въезд для граждан третьих стран сроком на 30 дней из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава ЕК предложила разрешить только въезд с неотложными целями.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает ввести на 30 дней ограничения для иностранцев на въезд в страны ЕС из-за коронвируса, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter
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