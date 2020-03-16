с чего всё началось

Евросоюз может ввести ограничения на въезд для граждан третьих стран сроком на 30 дней из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава ЕК предложила разрешить только въезд с неотложными целями.

Евросоюз намерен ввести запрет на въезд на 30 дней

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