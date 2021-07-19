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Экономика

ЕС начал спор с Россией в ВТО из-за ограничений на поставки для госкомпаний

Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) с Россией из-за определенных ограничений на поставки.
Компания
В частности, речь идет о норме, при которой государство субсидирует 15% стоимости некоторых видов отечественных товаров при участии в закупках компаниями с госучастием.
Интерфакс
Еврокомиссия также оспорит нормы квотирования и необходимости обоснования закупки у иностранного поставщика.
Эхо Москвы
Если консультации не дают результата, заявитель может попросить организацию сформировать панель арбитров, которые будут рассматривать спор.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЕС оспорит в ВТО нормы РФ о субсидировании цены отечественных товаров при госзакупках

Интерфакс11:55

Еврокомиссия начала новое разбирательство с Россией в ВТО

Газета.Ru12:06

ЕС начал спор с Россией в ВТО из-за ограничений на поставки для госкомпаний

RT на русском12:01

ЕС инициировал спор в ВТО из-за «дискриминации госкомпаниями РФ иностранных поставщиков»

ТАСС11:59

Еврокомиссия начала разбирательство с Россией в ВТО из-за ограничений на поставки

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Обнаруженную в Ленобласти подземную «частную тюрьму» начали закапывать

В заброшенном коттеджном поселке на территории Агалатовского поселения Всеволожского района Ленобласти закапывают "частную тюрьму", расположенную в бункере одного из домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Российская газета09:59