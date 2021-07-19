RT на русскомЕС начал спор с Россией в ВТО из-за ограничений на поставки для госкомпанийЕврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) с Россией из-за определенных ограничений на поставки.КомпанияВ частности, речь идет о норме, при которой государство субсидирует 15% стоимости некоторых видов отечественных товаров при участии в закупках компаниями с госучастием.ИнтерфаксЕврокомиссия также оспорит нормы квотирования и необходимости обоснования закупки у иностранного поставщика.Эхо МосквыЕсли консультации не дают результата, заявитель может попросить организацию сформировать панель арбитров, которые будут рассматривать спор.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомГазета.RuПодробнее о событииЕС оспорит в ВТО нормы РФ о субсидировании цены отечественных товаров при госзакупкахИнтерфакс11:55Еврокомиссия начала новое разбирательство с Россией в ВТОГазета.Ru12:06ЕС начал спор с Россией в ВТО из-за ограничений на поставки для госкомпанийRT на русском12:01ЕС инициировал спор в ВТО из-за «дискриминации госкомпаниями РФ иностранных поставщиков»ТАСС11:59Еврокомиссия начала разбирательство с Россией в ВТО из-за ограничений на поставкиКомпания12:07Показать ещёОценить10Поделиться