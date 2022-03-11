RT на русскомЕС намерен добиться приостановки полномочий России в МВФ и ВБГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз намерен добиться приостановки полномочий России в Международном валютном фонде и во Всемирном банке.RT на русскомСоответствующее заявление содержится в документе, опубликованном на сайте ЕК.RT на русскомРанее сообщалось, что страны — члены G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через международные организации, в том числе через МВФ и Всемирный банк.RT на русскомНовый набор антироссийских ограничительных мер из-за событий на Украине будет введен 12 марта.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомRB НовостиОбщественная служба новостейПодробнее о событииЕС намерен добиться приостановки полномочий России в МВФ и ВБRT на русском12:44Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС лишит Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговлеРИА Новости12:31Евросоюз намерен добиться приостановки полномочий России в МВФ и ВБОбщественная служба новостей13:00Показать все источникиОценить27Поделиться