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ЕС намерен добиться приостановки полномочий России в МВФ и ВБ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз намерен добиться приостановки полномочий России в Международном валютном фонде и во Всемирном банке.
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Соответствующее заявление содержится в документе, опубликованном на сайте ЕК.
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Ранее сообщалось, что страны — члены G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через международные организации, в том числе через МВФ и Всемирный банк.
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Новый набор антироссийских ограничительных мер из-за событий на Украине будет введен 12 марта.
Общественная служба новостей

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ЕС намерен добиться приостановки полномочий России в МВФ и ВБ
RT на русском12:44
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС лишит Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле
РИА Новости12:31
Евросоюз намерен добиться приостановки полномочий России в МВФ и ВБ
Общественная служба новостей13:00
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