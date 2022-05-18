Lenta.ruЕС намерен к 2030 году сократить потребление энергии на 13 процентовЛидеры стран-членов Евросоюза (ЕС) одобрили план REPowerEU по отказу от российских энергоносителей, передает Reuters.Lenta.ruМеры энергоэффективность должны дать еще 13 млрд кубометров экономии.ТАССЕврокомиссия предлагает обязать с 2025 года ставить солнечные батареи на всех коммерческих и общественных зданиях, а на новых жилых домах — с 2029 года.Lenta.ruВсе остальные деньги потратят на ускорение перехода к чистой энергии, уточнила глава ЕК.КоммерсантъЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruDaily MoscowДума ТВГазета.RuReadovka NewsAnewsRT на русскомАфиша DailyКомсомольская правдаРосбалтРЕН ТВИзвестияТелеканал 360°Life.ruТК ЗвездаИА Красная ВеснаНовый ДеньПодробнее о событииГлава ЕК заявила о намерении ЕС сократить потребление энергииRT на русском07:32Евросоюз одобрил план по сокращению зависимости от российских энергоносителейКоммерсантъ07:29Глава ЕК дер Ляйен: для полного отказа от энергоресурсов РФ к 2029 году потребуются €300 млрдГазета.Ru07:25Еврокомиссия представила доработанный план по отказу от российских энергоресурсовТАСС07:26ЕК приняла план для скорого отказа от российских энергоресурсовBFM.ru07:13Евросоюз представил план по отказу от энергоресурсов из РоссииИзвестия07:03Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз мобилизует до 300 миллиардов евро на реформы в энергетикеРИА Новости07:38Показать ещёОценить407Поделиться