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ЕС намерен к 2030 году сократить потребление энергии на 13 процентов

Лидеры стран-членов Евросоюза (ЕС) одобрили план REPowerEU по отказу от российских энергоносителей, передает Reuters.
Lenta.ru
Меры энергоэффективность должны дать еще 13 млрд кубометров экономии.
ТАСС
Еврокомиссия предлагает обязать с 2025 года ставить солнечные батареи на всех коммерческих и общественных зданиях, а на новых жилых домах — с 2029 года.
Lenta.ru
Все остальные деньги потратят на ускорение перехода к чистой энергии, уточнила глава ЕК.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Глава ЕК заявила о намерении ЕС сократить потребление энергии
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