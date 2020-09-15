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Газета.Ru
Газета.Ru

ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, президентские выборы 9 августа были сфальсифицированы.В источнике
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ТАСС

Глава дипломатии ЕС ошибочно назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

ТАСС06:17
Lenta.ru

Евросоюз отказал Лукашенко в признании легитимности

Lenta.ru06:08
РИА Новости

В ЕС заявили, что не считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

РИА Новости05:12
Эхо Москвы

Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, заявил глава европейской дипломатии

Эхо Москвы05:31
RT на русском

Боррель назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

RT на русском05:25
Интерфакс

Боррель заявил, что ЕС не считает Лукашенко законным президентом

Интерфакс06:05
Газета.Ru

Боррель по ошибке назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

Газета.Ru05:30
КП - Беларусь

Боррель: Евросоюз не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси

КП - Беларусь06:11

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
1K

На границе Белоруссии и Украины скопились несколько сотен хасидов

Несколько сотен паломников-хасидов скопились на границе Белоруссии и Украины, они не оставляют попыток попасть на Украину несмотря на запрет, сообщила во вторник пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
РИА Новости02:38
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Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиционной партии страны Светлана Тихановская высказалась на тему встречи главы РФ Владимира Путина и «нелегитимного» Александра Лукашенко, который по итогам выборов набрал наибольшее количество голосов.
Live24вчера в 07:31
2K

«Динамо» попросило РФС проверить судью Лапочкина на полиграфе

Московское "Динамо" опубликовало заявление, в котором попросило экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) проверить арбитра Сергея Лапочкина на полиграфе по итогам матча 7-го тура РПЛ с "Рубином".
Газета.Ru05:31

Стали известны самые востребованные гаджеты Apple в РФ

Изображение взято с: pxhere.com Если верить данным от Яндекс.Маркета, самыми востребованными устройствами Apple в России являются iPhone 11, AirPods 2 (с зарядным футляром), MacBook Air 13 Mid 2017 и Apple Watch Series 3. Хотя iPad 2019 года выпуска назвали безоговорочным лидером в сегменте планшетов, беспроводные наушники и смарт-часы уступили китайской продукции.
Дни2403:46

Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи.
РЕН ТВ03:56
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