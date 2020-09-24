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Известия
Известия

В ЕС отказались признать легитимной инаугурацию Лукашенко

Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок белорусского лидера Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.В источнике
С чего всё началось
Европейский союз не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Александра Лукашенко не легитимна, говорится
 в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля.
Ведомости02:23
Подробнее о событии
Газета.Ru

ЕС отказался признать легитимной «тайную инаугурацию» Лукашенко

Газета.Ru04:36
Вести.Ru

Евросоюз счел инаугурацию Лукашенко нелегитимной

Вести.Ru02:37
РИА Новости

ЕС не признал легитимной инаугурацию Лукашенко

РИА Новости02:14
Известия

В ЕС отказались признать легитимной инаугурацию Лукашенко

Известия02:07
Коммерсантъ

ЕС назвал нелегитимной инаугурацию Лукашенко

Коммерсантъ02:32
ТАСС

В ЕС полагают, что инаугурация Лукашенко не имеет достаточной легитимности

ТАСС01:20
Life.ru

В ЕС заявили, что тайная инаугурация Лукашенко ведёт к углублению кризиса в Белоруссии

Life.ru01:50
КП - Беларусь

Боррель: Инаугурация Лукашенко противоречит воле значительной части граждан Беларуси, ЕС не признает его легитимность

КП - Беларусь04:13

Более трети россиян считают блогерство профессией будущего

Более трети опрошенных россиян (35%) считают, что блогер — это профессия будущего, которая будет все больше востребована, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМа и центра социального проектирования «Платформа».
Коммерсантъ02:53
10

Минфин предложил ужесточить регулирование криптовалют в России

Старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Дмитрий Кириллов подчеркнул, что в очередном пакете законопроектов законодатель модифицировал подход к регулированию цифровых финансовых активов.
РБК04:27

Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Западвчера в 10:04
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Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.
Ведомости01:40
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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Арбитр Данченков признан потерпевшим по делу об избиении Широковым

Арбитр Никита Данченков признан потерпевшим по делу об избиении на любительском матче, фигурантом которого является экс-футболист «Зенита» и игрок сборной России Роман Широков.
Фонтанка.Ру22 сентября в 12:34
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
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