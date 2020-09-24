В ЕС отказались признать легитимной инаугурацию Лукашенко
Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок белорусского лидера Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.В источнике
С чего всё началось
Европейский союз не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Александра Лукашенко не легитимна, говорится
в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля.
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