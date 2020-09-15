Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

ЕС отказался признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

В Евросоюзе не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, так как считают, что выборы главы республики сопровождались мошенничеством.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

РБК08:08
Эхо Москвы

Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Эхо Москвы07:08
ТАСС

Глава дипломатии ЕС ошибочно назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

ТАСС06:17
РИА Новости

ЕС отказался признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

РИА Новости08:09
Коммерсантъ

ЕС считает Лукашенко нелегитимным президентом

Коммерсантъ07:09
RT на русском

Боррель назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

RT на русском05:25
Газета.Ru

Боррель по ошибке назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

Газета.Ru05:30
КП - Беларусь

Боррель: Евросоюз не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

КП - Беларусь06:11

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального
BFM.ru07:45
194

Беларусь намерена принять участие в проекте России и ЕКА «ЭкзоМарс»

РФ и Европейское космическое агентство собираются исследовать красную планету, в том числе ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Беларусь ведет переговоры с «Роскосмосом» об участии в проекте «ЭкзоМарс».
Союзное Вечевчера в 05:24
3

Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
4

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
1,2K

Будущий премьер Японии выступил за продолжение диалога о Курилах

Япония намерена продолжать диалог с Россией по вопросу принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, заявил избранный председателем правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга.
НТВвчера в 08:11
564

Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях, как отдельной структуры подписал президент России Владимир Путин, документ 14 сентября опубликован на официальном портале правовой информации.
ИА Красная Весна01:11
148

Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2

Брюссель, 15 сентября 2020, 14:34 — REGNUM Институты Евросоюза не в состоянии остановить строительство «Северного потока — 2», заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM07:34
4