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В Евросоюзе не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, так как считают, что выборы главы республики сопровождались мошенничеством.В источнике
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