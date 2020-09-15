ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии
Смотрите также
Похудевшая Лолита восхитила фанатов новым образом
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова
Бывший муж Волочковой женится на телеведущей
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
В России предложили ввести почасовой МРОТ
Решетова отрицает свою причастность к расставанию Тимати и Шишковой
Константин Бронзит: «Новые правила „Оскара“ – обычное течение жизни»
Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд
Открытое горение на центральном рынке в Шахтах ликвидировано
Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами
Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Мандалорец»
Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
Вопросом времени назван уход с поста президента Лукашенко
Украина не признала победу Лукашенко на выборах президента Белоруссии
МИД Белоруссии подтвердил готовность Минска к диалогу с Евросоюзом
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
МИД Белоруссии подтвердил готовность Минска к диалогу с Евросоюзом
Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Роскосмос не отказывался от сотрудничества с США в проекте «Венера-Д»
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
В связи с ситуацией в Белоруссии Лукашенко заявил, что готов провести конституционную реформу, а после – досрочные выборы президента. Президент России Владимир Путин поддержал это намерение главы республики. Кроме того, Кремль заявил, что считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.В источнике
Подробнее о событии