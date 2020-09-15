В связи с ситуацией в Белоруссии Лукашенко заявил, что готов провести конституционную реформу, а после – досрочные выборы президента. Президент России Владимир Путин поддержал это намерение главы республики. Кроме того, Кремль заявил, что считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.