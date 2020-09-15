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Ведомости
Ведомости

ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии

В связи с ситуацией в Белоруссии Лукашенко заявил, что готов провести конституционную реформу, а после – досрочные выборы президента. Президент России Владимир Путин поддержал это намерение главы республики. Кроме того, Кремль заявил, что считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.В источнике
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РИА Новости

Минск ответил на заявление Евросоюза о нелегитимности Лукашенко

РИА Новости13:01
Интерфакс

Боррель заявил, что ЕС не считает Лукашенко законным президентом

Интерфакс06:05
Коммерсантъ

ЕС считает Лукашенко нелегитимным президентом

Коммерсантъ07:09
ТАСС

Глава дипломатии ЕС ошибочно назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

ТАСС06:17
Эхо Москвы

Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Эхо Москвы07:08
RT на русском

В ЕС по ошибке назвали Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

RT на русском10:14
Газета.Ru

Боррель по ошибке назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

Газета.Ru05:30
КП - Беларусь

Боррель: Евросоюз не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси

КП - Беларусь06:11

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Константин Бронзит: «Новые правила „Оскара“ – обычное течение жизни»

Uznayvse.ru взял интервью у режиссера анимационных фильмов Константина Бронзита, дважды номинированного на «Оскар» в категории «Лучшая анимационная короткометражка» (за ленты «Уборная история – любовная история» и «Мы не можем жить без космоса»).
Uznayvse.ru05:50
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Уильям и Кейт поздравили принца Гарри с днем рождения

По случаю дня рождения родственника принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили на своем официальном сайте фотографию, сделанную во время одного из спортивных мероприятий, на котором они присутствовали вместе.
Подмосковье Сегодня09:17
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Мясников предупредил об инфекции опаснее коронавируса

В программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников пояснил, почему коронавирус не самая страшная инфекция, атаковавшая человечество.
MedikForum.ru12:43
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