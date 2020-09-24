Политика
Обзор газетЕС отказался признать легитимной инаугурацию Лукашенко
Верховный представитель ЕС Боррель в четверг 24 сентября опубликовал официальное заявление, в котором изложена позиция Евросоюза по данному вопросу. ЕС не признал результаты сфальсифицированных выборов 9 августа.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
Европейский союз не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Александра Лукашенко не легитимна, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля.Ведомости02:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7420 источников, обновлено в 07:48, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7420 источников, обновлено в 07:48, Ашберн
Культура
Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский
Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский. Информацию об этом разместили на его странице в Facebook.
Lenta.ru 04:19
Происшествия
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Дочь артиста Владимира Конкина трагически погибла в столице, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 06:11
Общество
Сбербанк представил новый бренд «Сбер»
Сбербанк России перешел на новый бренд "Сбер", сообщил глава Сбербанка Герман Греф на онлайн-конференции в четверг.
Интерфакс 03:34
Политика
Путин: выборы в РФ прошли с высоким уровнем конкуренции
Глава российского государства Владимир Путин подчеркнул, что состоявшиеся в Российской Федерации выборы прошли с высоким уровнем конкуренции.
Дума ТВ 07:34
Футбол
«Ростов» сыграет с «Маккаби» в третьем раунде квалификации ЛЕ
Сегодня состоятся матчи в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы Одним из главных противостояний дня станет встреча между футбольным клубом "Ростов" и израильским "Маккаби Хайфа" "Сельмаши" являются фаворитам данного противостояния.
Честный рейтинг букмекеров 07:35
Футбол
«Томь» официально объявила о назначении Кержакова главным тренером
RT на русском 07:36
Политика
Лукашенко запретил ввоз в Беларусь товаров из Польши
Как сообщает ToDay News Ufa, так экономист отреагировал на странное решение президента страны Александра Лукашенко о запрете на ввоз на территорию страны тех товаров, которые были произведены в Польше.
ToDay News Ufa вчера в 16:20
Технологии
Впервые за десять лет запланировано обновление дизайна Википедии
Обновление веб-дизайна Википедии запланировано впервые за последние десять лет, 24 сентября сообщается в блоге MediaWiki.org.
ИА Красная Весна 06:20
Общество
Раскрыты зарплаты Соловьева, Киселева, Скабеевой и других российских телеведущих
Lenta.ru 06:51
Общество
Россиянину удалось бежать после 23 лет рабства на ферме в Польше
ToDay News Ufa вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Эдриан Броуди сделал прививку от COVID-19 и заговорил по-русски
Американский актер и продюсер Эдриен Броуди рассказал о том, как прошел вакцинацию российским препаратом от нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:45
Происшествия
Арбитр Данченков признан потерпевшим по делу об избиении Широковым
Арбитр Никита Данченков признан потерпевшим по уголовному делу об избиении во время матча любительских команд бывшим футболистом сборной России Романом Широковым.
ТАСС 22 сентября в 08:19
Политика
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году
Москва, 24 сентября 2020, 14:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира — 2021.
REGNUM 07:17
Происшествия
При падении легкомоторного самолета в Тульской области погиб человек
Во время проведения агрохимических работ в Каменском районе Тульской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Бекас».
РБК 05:48
Происшествия
Потерпевший аварию под Тверью Су-30 был сбит другим истребителем
Пятый канал вчера в 05:35
Происшествия
Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном
Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс 06:05
Футбол
«Бавария» победит «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА 24 сентября
Сегодня в 22:00 по московскому времени состоится поединок за Суперкубок УЕФА, в котором «Бавария» встретится с «Севильей».
Vprognoze.ru 03:31
Общество
В центре «Вектор» назвали период действия вакцины от коронавируса
Москва, 24 сентября 2020, 11:29 — REGNUM Повторная прививка от коронавируса после цикла вакцинации препаратом, разрабатываемым научным центром «Вектор», потребуется не чаще чем раз в три года.
REGNUM 04:29
Политика
На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
РИА Новости вчера в 16:19
Авто
Mazda сертифицировала новый кроссовер CX-30 для рынка России
Компания Mazda Motor зарегистрировала новый кроссовер Mazda CX-30 для российского авторынка.
Деловое.ТВ 05:56
Авто
Rolls-Royce представил длиннобазную версию модели Ghost
Первые поставки клиентам начнутся в четвёртом квартале 2020 года В сравнении с классическим Ghost модель в версии Extended предлагает дополнительные 170 мм, делая пространство для ног задних пассажиров больше, чем в любом четырёхместном седане, за исключением Rolls-Royce Phantom Extended.
SpeedMe 04:08
Общество
В ЕС заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в итальянском Институте Спалланцани, в котором разрабатывают вакцину против коронавируса, заявил, что ЕС должен стать независимым и самодостаточным в рамках борьбы с пандемией.
REGNUM 05:55
Общество
В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе
Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM 00:08
Политика
Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2
Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звезда вчера в 00:17
Здоровье
Собянин сообщил о вакцинации медиков от коронавируса в Москве
Вакцинация медиков от коронавируса проходит в Москве в 11 городских поликлиниках, сообщил в четверг, 24 сентября, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 07:25
Общество
Производитель воды и вакцин стал богатейшим миллиардером Китая
Китайский миллиардер Чжун Шаньшань стал богатейшим человеком Китая, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.
Forbes 06:12
Общество
Призовой фонд Нобелевской премии увеличится почти на €100 тысяч
Нобелевский фонд объявил об увеличении призового фонда на 1 млн шведских крон (€95,5 тыс.).
Коммерсантъ 06:00
Политика
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ru 22 сентября в 16:45
Политика
Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной
Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известия вчера в 23:05