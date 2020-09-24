с чего всё началось

Верховный представитель ЕС Боррель в четверг 24 сентября опубликовал официальное заявление, в котором изложена позиция Евросоюза по данному вопросу. ЕС не признал результаты сфальсифицированных выборов 9 августа.

Культура Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский. Информацию об этом разместили на его странице в Facebook. 65

Общество Сбербанк представил новый бренд «Сбер» Сбербанк России перешел на новый бренд "Сбер", сообщил глава Сбербанка Герман Греф на онлайн-конференции в четверг. 1,2K

Политика Путин: выборы в РФ прошли с высоким уровнем конкуренции Глава российского государства Владимир Путин подчеркнул, что состоявшиеся в Российской Федерации выборы прошли с высоким уровнем конкуренции.

Футбол «Ростов» сыграет с «Маккаби» в третьем раунде квалификации ЛЕ Сегодня состоятся матчи в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы Одним из главных противостояний дня станет встреча между футбольным клубом "Ростов" и израильским "Маккаби Хайфа" "Сельмаши" являются фаворитам данного противостояния.

Политика Лукашенко запретил ввоз в Беларусь товаров из Польши Как сообщает ToDay News Ufa, так экономист отреагировал на странное решение президента страны Александра Лукашенко о запрете на ввоз на территорию страны тех товаров, которые были произведены в Польше. 162

Происшествия Арбитр Данченков признан потерпевшим по делу об избиении Широковым Арбитр Никита Данченков признан потерпевшим по уголовному делу об избиении во время матча любительских команд бывшим футболистом сборной России Романом Широковым. 6

Происшествия Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании. 376

Общество В центре «Вектор» назвали период действия вакцины от коронавируса Москва, 24 сентября 2020, 11:29 — REGNUM Повторная прививка от коронавируса после цикла вакцинации препаратом, разрабатываемым научным центром «Вектор», потребуется не чаще чем раз в три года. 26

Авто Rolls-Royce представил длиннобазную версию модели Ghost Первые поставки клиентам начнутся в четвёртом квартале 2020 года В сравнении с классическим Ghost модель в версии Extended предлагает дополнительные 170 мм, делая пространство для ног задних пассажиров больше, чем в любом четырёхместном седане, за исключением Rolls-Royce Phantom Extended.

Общество В ЕС заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления в итальянском Институте Спалланцани, в котором разрабатывают вакцину против коронавируса, заявил, что ЕС должен стать независимым и самодостаточным в рамках борьбы с пандемией. 6

Общество В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости. 197

Политика Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2 Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте. 1,1K

Общество Производитель воды и вакцин стал богатейшим миллиардером Китая Китайский миллиардер Чжун Шаньшань стал богатейшим человеком Китая, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.

Общество Призовой фонд Нобелевской премии увеличится почти на €100 тысяч Нобелевский фонд объявил об увеличении призового фонда на 1 млн шведских крон (€95,5 тыс.).

Политика Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля. 1K