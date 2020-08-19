Меркель не признала результаты выборов в Белоруссии
Смотрите также
Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games
Роналд Куман назначен главным тренером «Барселоны»
Собчак отреагировала на слухи о тайном романе с Лебедевым
Четвертый сезон «Очень странных дел» не станет для сериала финальным
Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы
Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума
Библиотеки Юга Москвы напомнили о подвиге Белки и Стрелки
Раскрыт механизм заражения коронавирусом
Дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли
Тихановская призвала страны ЕС не признавать итоги белорусских выборов
Депутаты Европарламента не признали результаты выборов в Белоруссии
Главы 27 стран ЕС проводят экстренный саммит по Белоруссии
Австрия призвала провести новые выборы президента Белоруссии
Европарламент призвал к санкциям против властей Белоруссии
Меркель не признала результаты выборов в Белоруссии
Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне
Космонавт с МКС запечатлел группу из пяти НЛО
Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие «Северный поток — 2» суда
Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума
Россия заявила Норвегии протест в связи с задержанием дипломата
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
Дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли
Раскрыт механизм заражения коронавирусом
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Канцлер германии Ангела Меркель заявила, что не признает результаты выборов в Белоруссии и призвала задействовать ОБСЕ для решения кризиса в стране. Об этом в среду, 19 августа, сообщает Welt.В источнике
Подробнее о событии