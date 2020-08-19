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Меркель не признала результаты выборов в Белоруссии

Канцлер германии Ангела Меркель заявила, что не признает результаты выборов в Белоруссии и призвала задействовать ОБСЕ для решения кризиса в стране. Об этом в среду, 19 августа, сообщает Welt.В источнике
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Телеканал 360°

Лидеры стран ЕС не признали итоги выборов в Белоруссии и анонсировали санкции

Телеканал 360°09:41
Московский Комсомолец

Меркель заявила о поддержке ЕС протестующих в Белоруссии

Московский Комсомолец09:15
Известия

Меркель не признала результаты выборов в Белоруссии

Известия09:27
Говорит Москва

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Белоруссии

Говорит Москва09:26
РИА Новости

ЕС не признал результаты выборов в Белоруссии

РИА Новости09:22
ТАСС

Меркель заявила, что ЕС поддерживает мирных демонстрантов в Белоруссии

ТАСС09:31
Газета.Ru

Евросоюз не признает итоги выборов в Белоруссии

Газета.Ru09:35

Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games

Представители Epic Games поделились новостью в Twitter, сообщив подписчикам, что Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений и проинформировала их о том, в пятницу, 28 августа, она намерена прекратить действие всех учетных записей разработчиков.
Evo-rus.com08:05
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Малком: «В „Зените“ чувствую себя свободнее, чем в „Барселоне“»

Эксклюзивное интервью флангового форварда сине-бело-голубых — о матче с ЦСКА, Лиге чемпионов, возможном оформлении гражданства России и диалогах с Артемом Дзюбой на тренировках В первой встрече РПЛ-2019/20 после ковид-паузы Малком сыграл ярко — его дубль помог «Зениту» разгромить ЦСКА.
Спорт-Экспресс17:00

Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы

«Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Белоруссию из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков», — заявил Лукашенко.
REGNUM08:47
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