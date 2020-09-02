ЕС не включил РФ и США в список стран для открытия границы
Послы стран - членов Европейского союза не включили Россию и США в список стран, с которыми ЕС разрешено открыть внешние границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатического источника в Брюсселе.В источнике
С чего всё началось
Россия и США не вошли в список стран, с которыми ЕС разрешил открытие границ
Послы 27 стран ЕС приняли решение оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы, США и Россия в этот список не входят. Об этом сообщил ТАСС в среду европейский дипломатический источник в Брюсселе.
ТАСС06:09
Подробнее о событии