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Газета.Ru
Газета.Ru

ЕС не включил РФ и США в список стран для открытия границы

Послы стран - членов Европейского союза не включили Россию и США в список стран, с которыми ЕС разрешено открыть внешние границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатического источника в Брюсселе.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия и США не вошли в список стран, с которыми ЕС разрешил открытие границ

Послы 27 стран ЕС приняли решение оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы, США и Россия в этот список не входят. Об этом сообщил ТАСС в среду европейский дипломатический источник в Брюсселе.
ТАСС06:09
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РИА Новости

Источник: ЕС не изменил список стран, рекомендованных для открытия границ

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Стало известно об очередном отказе Европы открыть границы для россиян

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Россия и США не вошли в список стран, с которыми ЕС разрешил открытие границ

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ЕС не включил РФ и США в список стран для открытия границы

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Евросоюз отказался открывать границы для россиян

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Боснию не включили в список стран, гражданам которых разрешён въезд в ЕС

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Еврокомиссия пока не рекомендует разрешать въезд россиянам в шенгенскую зону

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Гарик Харламов проводил 6-летнюю дочь от Кристины Асмус в первый класс

Пока Кристина Асмус занята на съемках нового шоу, их с Гариком Харламовым дочь Анастасия проводит время с отцом Надо сказать, что еще в июне Гарик и Кристина заявили, что будут и дальше продолжать заниматься совместным воспитанием их дочери Анастасии.
Вокруг ТВвчера в 05:34
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Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября.
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Востоковед посвятил книгу политике Японии во Второй мировой

«Показ действительной ситуации, которая сложилась в 1941-1942 годах, показ в деталях – на основе японских документов – какова была политика Японии в 1941 году, очень важен для понимания нашим народом и другими народами – кто и как себя вел в той ситуации», – отметил Анатолий Кошкин в ходе конференции, посвященной 75-й годовщине Победы Красной Армии над Японией и окончания Второй мировой войны.
Победа РФ04:42