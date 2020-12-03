ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации по коронавирусу
Евросоюз ранее уже обвинял Россию и Китай в дезинформации в связи с пандемией коронавируса, Москва и Пекин отвергали обвинения. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.В источнике
С чего всё началось
ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации по коронавирусу
В Евросоюзе считают, что иностранные игроки, в частности, Россия и Китай, распространяли дезинформацию вокруг пандемии коронавируса, на это требуется организованный общеевропейский ответ, говорится в обнародованном в четверг Европейской комиссией Плане действий в области демократии.
РИА Новости07:43
Подробнее о событии
Евросоюз обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе
Комсомольская правда08:42