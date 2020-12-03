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Евросоюз ранее уже обвинял Россию и Китай в дезинформации в связи с пандемией коронавируса, Москва и Пекин отвергали обвинения. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

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