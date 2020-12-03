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РИА Новости
РИА Новости

ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации по коронавирусу

Евросоюз ранее уже обвинял Россию и Китай в дезинформации в связи с пандемией коронавируса, Москва и Пекин отвергали обвинения. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации по коронавирусу

В Евросоюзе считают, что иностранные игроки, в частности, Россия и Китай, распространяли дезинформацию вокруг пандемии коронавируса, на это требуется организованный общеевропейский ответ, говорится в обнародованном в четверг Европейской комиссией Плане действий в области демократии.
РИА Новости07:43
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Эхо Москвы

В ЕС полагают, что некоторые страны, в частности Россия и Китай, распространяли недостоверные сведения о пандемии

Эхо Москвы09:33
Комсомольская правда

Евросоюз обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе

Комсомольская правда08:42
Взгляд.ру

ЕС заявил о «дезинформации по коронавирусу» со стороны России и Китая

Взгляд.ру07:54
Вести.Ru

ЕС обвинил Россию в дезинформации

Вести.Ru08:26
Газета.Ru

ЕС обвинил РФ и Китай в распространении дезинформации по COVID-19

Газета.Ru08:03
Известия

ЕС обвинил Россию и Китай в дезинформации по коронавирусу

Известия08:27
РИА Новости

ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации по коронавирусу

РИА Новости07:43

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