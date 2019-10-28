Евросоюз официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца, 28 октября передает агентство Associated Press. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».

ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца

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