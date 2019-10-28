Политика
REGNUMЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца
Евросоюз официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца, 28 октября передает агентство Associated Press. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:14, Вашингтон
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
ТАСС вчера в 18:07
Кино
Перезапуском «Пиратов Карибского моря» займется создатель «Чернобыля»
Боссы Walt Disney наняли сценариста и продюсера нашумевшего мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейга Мазина для работы над сюжетом перезапуска франшизы «Пираты Карибского моря».
Киноафиша России 00:01
Экономика
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Политика
Украинские националисты опровергли вывоз их оружия из Золотого
Аргументы и Факты 07:40
Политика
Хабиров обновил структуру правительства Башкирии
Хабиров отметил, что большая часть республиканских министерств и ведомств сохранила свои названия, структуру и руководящий состав.
Интерфакс - Россия 01:51
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
RuNews24.ru 03:35
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
REGNUM 05:42
Здоровье
Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды
Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
Вечерняя Москва 01:11
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru 05:38
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 25 октября в 00:19
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Экономика
Минэк предложил увеличить число экспортеров российского сжиженного газа
Арктический СПГ на экспорт Минэкономразвития предложило увеличить число проектов, которым будет разрешено экспортировать СПГ из России, за счет Арктики, внеся изменения в закон "Об экспорте газа".
РБК 09:36
Армия и оружие
В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Газета.Ru 08:35
Гаджеты
Слух: iPhone 2020 года оснастят дисплеями ProMotion
Вести.Хайтек 07:05
Шоу-бизнес
Боярский прокомментировал сообщения о своём самочувствии на съёмках
Актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что ему якобы стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.
RT на русском 08:24
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Происшествия
В Хакасии женщина выколола глаза 5-месячному сыну после ссоры с мужем
46-летняя женщина поссорилась с мужем, а затем выколола глаза своему 5-месячному сынишке. Ребенка в срочном порядке госпитализировали.
Piter.tv 02:22
Теннис
Свитолина стартовала с победы на Итоговом турнире WTA
RT на русском 09:23
Хоккей
Агент Малкина высказался о наличии гражданства США у игрока
Агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, прокомментировал информацию о наличии американского гражданства у игрока, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:00
Футбол
Рибери может получить длительную дисквалификацию за толчки арбитра
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери может получить дисквалификацию на несколько игр после матча с «Лацио» (1:2) в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport.
Чемпионат 02:04
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Экономика
В Госдуму внесли поправки о наказании за незаконное кредитование
Сенатор Николай Журавлев и группа депутатов внесли в Госдуму пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, предусматривающих уголовную ответственность для нелегальных кредиторов.
Известия 25 октября в 11:23
Общество
Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках
Российская газета 07:39
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Общество
Две трети москвичей назвали столицу безопасным городом
«Должен сказать, что несколько лет назад количество москвичей, которые считали наш город безопасным, составляло более трети», — отметил градоначальник.
Известия 10:03
Кино
Авторы «Игры престолов» не понимают, почему им доверили сериал
Шоураннеры "Игры престолов" Бениофф и Уайсс, которых после финала саги не подошел пнуть только ленивый и объевшийся, дали свежий повод пороптать и посыпать проклятиями.
Российская газета 08:43