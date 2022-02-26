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ЕС ограничил доступ правительства России и Центробанка к рынку капитала союза

Совет ЕС принял решение ограничить с 12 апреля доступ правительства, Центробанка России, Альфа-банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка к европейскому рынку капитала в связи с российской военной операцией на Украине.
ТАСС
Исключения предусмотрены для инвестиций в малый и средний бизнес, сельское хозяйство, на мдицинские или гуманитарные нужды.
ТАСС
Как сообщал Лайф, Евросоюз накануне принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова.
Life.ru
Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.
ТАСС

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ЕС ограничил доступ правительства России и Центробанка к рынку капитала союза
ТАСС22:20
ЕС ограничил России доступ к рынку капитала союза
ИА Красная Весна18:33
ЕС новыми санкциями ограничил доступ Правительства РФ и ЦБ к рынку капитала
Life.ru18:08
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