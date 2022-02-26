Совет ЕС принял решение ограничить с 12 апреля доступ правительства, Центробанка России, Альфа-банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка к европейскому рынку капитала в связи с российской военной операцией на Украине.
25 февраля Банк России и правительство России приняли решение оказать любую необходимую поддержку российским банкам, попавшим под санкции со стороны Европейского союза, Великобритании и Соединенных Штатов.
"Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь", - говорится в сообщении.