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ЕС ограничил доступ правительства России и Центробанка к рынку капитала союза

Совет ЕС принял решение ограничить с 12 апреля доступ правительства, Центробанка России, Альфа-банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка к европейскому рынку капитала в связи с российской военной операцией на Украине.
ТАСС
Евросоюз запретил госфинансирование торговли с РФ или инвестирования.
Эхо Москвы
Исключения предусмотрены для инвестиций в малый и средний бизнес, сельское хозяйство, на мдицинские или гуманитарные нужды.
ТАСС
25 февраля Банк России и правительство России приняли решение оказать любую необходимую поддержку российским банкам, попавшим под санкции со стороны Европейского союза, Великобритании и Соединенных Штатов.
Газета.Ru

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ЕС запретил инвестировать в Россию
Газета.Ru00:05
ЕС ограничил доступ правительства России и Центробанка к рынку капитала союза
ТАСС22:20
Евросоюз запретил госфинансирование торговли с РФ или инвестирования
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ЕС ограничил России доступ к рынку капитала союза
ИА Красная Весна18:33
ЕС новыми санкциями ограничил доступ Правительства РФ и ЦБ к рынку капитала
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