Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде

Глава Евросовета Шарль Мишель осудил нападение на посольство США в Багдаде, заявив, что в Евросоюзе внимательно следят за ситуацией.
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Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде

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ЕС осудил нападение на посольство США в Багдаде

RT на русскомвчера в 11:45

Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде

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ЕС осудил атаку на посольство США в Багдаде

Московский Комсомолецвчера в 12:05

Глава Евросовета осудил нападение демонстрантов на посольство США в Ираке

REGNUMвчера в 12:06
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Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
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Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

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Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
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Коммерсантъ вчера в 22:33
Кино

Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети

В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
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Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

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Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

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«Нэшвилл» и «Даллас» встретятся в НХЛ в зимней классике 1 января

Хоккейные клубы североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас Старз» сыграют 1 января матч регулярного чемпионата лиги в рамках «зимней классики».
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Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Происшествия

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления

В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
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