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ЕС осудил решение России провести перепись и военный призыв в Крыму

Евросоюз осудил проведение Россией переписи населения в Крыму с 15 октября по 14 ноября, а также проведение очередного призыва в Вооруженные силы России с 1 октября.
ТАСС
Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.
Коммерсантъ
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
РИА Новости
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Взгляд.ру
Александр Грушкороссийский политик
Это заезженная пластинка в жанре параллельного мира. Никакие заявления не могут изменить международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан.Аргументы и Факты

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