Суд Лос-Анджелеса приговорил в четверг американского магната в сфере недвижимости с состоянием в $100 млн Роберта Дарста к пожизненному тюремному заключению за убийство в 2000 году его близкой знакомой Сюзан Берман.
"Сегодня, 15 октября, около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы", - заявили в военном ведомстве.
15 октября в СМИ и социальных сетях опубликовали информацию и видеоролик, в которых утверждалось, что в Пыть-Яхе инспектор ДПС попал в ДТП, в результате которого пострадал мужчина, а вскоре на месте происшествия собралась толпа людей, которые пытались самостоятельно разобраться с виновным, по их мнению, полицейским.
Археологи обнаружили в ходе раскопок древней стоянки на западе США четыре обугленных семени табака, возраст которых около 12300 лет, что делает их древнейшим вероятным свидетельством употребления человеком этого растения.