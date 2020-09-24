Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Обзор газет
Обзор газет

ЕС отказался признать легитимной инаугурацию Лукашенко

Верховный представитель ЕС Боррель в четверг 24 сентября опубликовал официальное заявление, в котором изложена позиция Евросоюза по данному вопросу. ЕС не признал результаты сфальсифицированных выборов 9 августа.В источнике
С чего всё началось
Европейский союз не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Александра Лукашенко не легитимна, говорится
 в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля.
Ведомости02:23
Подробнее о событии
Газета.Ru

ЕС отказался признать легитимной «тайную инаугурацию» Лукашенко

Газета.Ru04:36
ТАСС

В ЕС полагают, что инаугурация Лукашенко не имеет достаточной легитимности

ТАСС01:20
Евразия Daily

ЕС отказался признавать легитимность Лукашенко

Евразия Daily03:32
РИА Новости

ЕС не признал легитимной инаугурацию Лукашенко

РИА Новости02:14
Вести.Ru

Евросоюз счел инаугурацию Лукашенко нелегитимной

Вести.Ru02:37
Коммерсантъ

ЕС назвал нелегитимной инаугурацию Лукашенко

Коммерсантъ02:32
Life.ru

В ЕС заявили, что тайная инаугурация Лукашенко ведёт к углублению кризиса в Белоруссии

Life.ru01:50
КП - Беларусь

Боррель: Инаугурация Лукашенко противоречит воле значительной части граждан Беларуси, ЕС не признает его легитимность

КП - Беларусь04:13

ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ru22 сентября в 08:51
863

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.
Ведомости01:40
70

РФ потребовала от ФРГ в 10-дневный срок передать данные по Навальному

Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило ноту германскому представительству ОЗХО с требованием предоставить материалы по делу оппозиционера Алексея Навального в десятидневный срок.
Интерфакс07:38
64

Райан Гослинг снимется у режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула 2»

Оказалось, что по второму разу Райан Гослинг готов сыграть не только астронавта, но и каскадера: актер получил главную роль в пока что безымянном проекте режиссера «Джона Уика», «Дэдпула 2» и «Хоббса и Шоу» Дэвида Литча.
Кinomania09:01