ЕС отказался признать легитимной инаугурацию Лукашенко
Верховный представитель ЕС Боррель в четверг 24 сентября опубликовал официальное заявление, в котором изложена позиция Евросоюза по данному вопросу. ЕС не признал результаты сфальсифицированных выборов 9 августа.В источнике
С чего всё началось
Европейский союз не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Александра Лукашенко не легитимна, говорится
в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля.
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