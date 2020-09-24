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Обзор газет
Обзор газет

ЕС отказался признать легитимной инаугурацию Лукашенко

Верховный представитель ЕС Боррель в четверг 24 сентября опубликовал официальное заявление, в котором изложена позиция Евросоюза по данному вопросу. ЕС не признал результаты сфальсифицированных выборов 9 августа.В источнике
С чего всё началось
Европейский союз не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Александра Лукашенко не легитимна, говорится
 в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля.
Ведомости02:23
Подробнее о событии
Газета.Ru

ЕС отказался признать легитимной «тайную инаугурацию» Лукашенко

Газета.Ru04:36
ИА Красная Весна

ЕС пересмотрит отношения с Белоруссией из-за «сфальсифицированных выборов»

ИА Красная Весна02:23
РИА Новости

ЕС не признал легитимной инаугурацию Лукашенко

РИА Новости02:14
Вести.Ru

Евросоюз счел инаугурацию Лукашенко нелегитимной

Вести.Ru02:37
Коммерсантъ

ЕС назвал нелегитимной инаугурацию Лукашенко

Коммерсантъ02:32
ТАСС

В ЕС полагают, что инаугурация Лукашенко не имеет достаточной легитимности

ТАСС01:20
Life.ru

В ЕС заявили, что тайная инаугурация Лукашенко ведёт к углублению кризиса в Белоруссии

Life.ru01:50
КП - Беларусь

Боррель: Инаугурация Лукашенко противоречит воле значительной части граждан Беларуси, ЕС не признает его легитимность

КП - Беларусь04:13

В Минздраве прокомментировали очереди из машин «скорой» в Петербурге

Минздрав проводит проверку готовности Санкт-Петербурга к эпидсезону, особое внимание регионы должны уделять первичной «сортировке» пациентов, сообщил РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, комментируя очереди из автомобилей скорой помощи возле стационаров, перепрофилированных для заболевших коронавирусом COVID-19.
РБК05:34

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Известия05:11
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Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
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В Госдуме предложили запретить изымать домашних животных у должников

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий изъятие приставами домашних животных за долги.
РБК04:54
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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