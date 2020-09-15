Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.