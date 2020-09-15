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ЕС отказался признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

В Евросоюзе не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, так как считают, что выборы главы республики сопровождались мошенничеством.В источнике
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Коммерсантъ

ЕС считает Лукашенко нелегитимным президентом

Коммерсантъ07:09
RT на русском

Боррель назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

RT на русском05:25
РИА Новости

ЕС отказался признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

РИА Новости08:09
Эхо Москвы

Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Эхо Москвы07:08
Интерфакс

Боррель заявил, что ЕС не считает Лукашенко законным президентом

Интерфакс06:05
ТАСС

Глава дипломатии ЕС ошибочно назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

ТАСС06:17
Газета.Ru

Боррель по ошибке назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

Газета.Ru05:30
КП - Беларусь

Боррель: Евросоюз не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси

КП - Беларусь06:11

Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек
Вести.Ru08:16
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Веснавчера в 10:55
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«Газпром нефть» собралась присвоить цитаты Тони Роббинса и Гёте

Российская компания «Газпром нефть» собралась сделать своей интеллектуальной собственностью цитаты известных авторов, в том числе бизнес-тренера Тони Роббинса, немецкого писателя Вольфганга Гёте и английского философа Джона Локка.
Lenta.ru08:48

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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