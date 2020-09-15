ЕС отказался признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
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В Евросоюзе не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, так как считают, что выборы главы республики сопровождались мошенничеством.В источнике
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