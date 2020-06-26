Коронавирус
Lenta.ruЕвропа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля. Об этом ТАСС сообщил в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС. По информации собеседника агентства, такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в России.
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с чего всё началось
Евросоюз не сможет включить Россию в список стран, для которых 1 июля откроются границы сообщества. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС, объяснив такую позицию ситуацией с коронавирусом в РФ.ТАСС02:25
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