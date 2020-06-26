Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЕвропа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля. Об этом ТАСС сообщил в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС. По информации собеседника агентства, такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в России.
Читать в источнике
Комментировать888
с чего всё началось

Источник: Евросоюз не откроет 1 июля границы для приезжающих из России

Евросоюз не сможет включить Россию в список стран, для которых 1 июля откроются границы сообщества. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС, объяснив такую позицию ситуацией с коронавирусом в РФ.
ТАСС02:25

Подробнее о событии

Евросоюз отказался открыть границы для россиян 1 июля

Комсомольская правда05:09

Евросоюз пока не готов к открытию границ для россиян

Вести.Ru04:50

Европа отказалась открывать границы для россиян

Lenta.ru02:47

СМИ узнали о планах Евросоюза не открывать границы для россиян с 1 июля

РБК04:47

Источник: ЕС не откроет границы для россиян 1 июля

Газета.Ru02:43

ЕС не откроет с 1 июля границы для приезжающих из России

РЕН ТВ02:27

Источник: Евросоюз не откроет 1 июля границы для приезжающих из России

ТАСС02:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Общество

Мэрия Москвы разрешила противникам обнуления сроков Путина митинг в «Сокольниках»

Мэрия Москвы разрешила проведение 4 июля первого митинга после режима изоляции граждан, сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Коммерсантъ 05:21
3
Общество

Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
698
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
322
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
843
Здоровье

Кличко рассказал об увеличении случаев заражения COVID-19 среди детей

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что за последний месяц в Киеве выявили 139 случаев заражения коронавирусом среди детей и подростков.
Pravda.Ru 05:55
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
1K
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
979
Политика

В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
3
Игры

Известно, почему игру Marvel’s Avengers раскритиковали

Недавно сотрудники студии Square Enix продемонстрировали общественности некоторые кадры новой игры Marvel’s Avengers, однако пользователи раскритиковали трейлер.
Vevby.ru вчера в 14:40
5
Происшествия

СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов

Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
4
Общество

Волонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях.
Газета.Ru 01:54
466
Происшествия

Революционные социалистические газеты изъяли в подпольной типографии на Обводном канале Петербурга

Собеседник агентства добавил, что полицейские изъяли более 1,1 тыс. наклеек против поправок в Конституцию РФ и российской власти, около 300 экземпляров газет "Русская революция", "Новый Петербург", "Правда" и "Труд", бланки ЦИКа, плакаты, листовки, два компьютера, несколько принтеров.
Интерфакс - Россия 03:59
3
Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
5
Футбол

Умяров: «Спартак» постарается финишировать в пятёрке и взять Кубок

Напомним, что в полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом».
Чемпионат 03:35
Игры

Ютубер показал, как изменилась графика в Cyberpunk 2077 за два года разработки

Ютубер под ником Cycu1 провёл сравнение между двумя записями игрового процесса Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 02:18
Общество

Песков прокомментировал дело Серебренникова

BFM.ru 05:49
10
Политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
70
Общество

Явка на онлайн-голосование по Конституции почти достигла 50%

Общая явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 49,51%.
Известия 01:47
884
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
2,9K
Общество

Еще 76 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае продолжает держаться на высоком уровне. Еще 76 новых случаев выявлено за минувшие сутки.
Алтайская правда 02:56
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
732
Происшествия

Аспиранта МГУ Азата Мифтахова пытались заставить в СИЗО проголосовать по поправкам в Конституцию

Аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который находится в СИЗО по подозрению в хулиганстве, пытались заставить проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает издание Doxa со ссылкой на его мать Гульнур Хусаинову.
Полит.ру 04:22
4
Армия и оружие

Названы особенности «Земледелия»

Представители компании пролили свет на некоторые особенности новинки.
ГЛАС.RU 05:25
Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
2,3K
Происшествия

Два новых фигуранта дела экс-министра Абызова объявлены в международный розыск

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, новые фигуранты дела Абызова объявлены в международный розыск.
Эхо Москвы 06:14
Общество

В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей

Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
REGNUM 05:33
269
Авто

В Германии попросили возобновить продажи LADA в Евросоюзе

Петиция призывает возобновить «продажи всех моделей LADA в Германии и ЕС».
RuNews24.ru 00:51
132
Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия вчера в 04:01
521
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
5,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное