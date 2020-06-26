Коронавирус
REGNUMЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации
Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля. Об этом 26 июня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя делегации одной из стран Евросоюза.
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с чего всё началось
Евросоюз не сможет включить Россию в список стран, для которых 1 июля откроются границы сообщества. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС, объяснив такую позицию ситуацией с коронавирусом в РФ.ТАССвчера в 02:56
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