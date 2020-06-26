Коронавирус

REGNUMREGNUMЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации

Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля. Об этом 26 июня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя делегации одной из стран Евросоюза.
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с чего всё началось

Источник: Евросоюз не откроет 1 июля границы для приезжающих из России

Евросоюз не сможет включить Россию в список стран, для которых 1 июля откроются границы сообщества. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу в Брюсселе источник в делегации одного из государств ЕС, объяснив такую позицию ситуацией с коронавирусом в РФ.
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Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

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Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
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Происшествия

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Командующий Военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что установка ракет «Калибр» на ледоколы не является оборонительным шагом, а носит наступательный характер.
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

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Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
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REGNUM 25 июня в 05:28
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В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ

Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
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Xiaomi выставила на продажу мини-ПК Ningmei CR100 за $210

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В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
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Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

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Доктор Мясников предупредил о лекарствах, вызывающих аритмию

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Агент Витиньо опроверг информацию о возвращении игрока в Россию

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