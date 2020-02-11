Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной. Заявление прозвучало в ходе совместного с украинским премьером Алексеем Гончаруком брифинге в Киеве.
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В ЕС планируют пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной в 2020 году

ТАССвчера в 13:21

Евросоюз хочет пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной

News.ruвчера в 13:00

ЕС решил пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной

Взгляд.рувчера в 12:42

ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной

Московский Комсомолецвчера в 14:06

Представитель ЕС рассказал о планах по торговому соглашению с Украиной

REGNUMвчера в 18:29

Евросоюз пересмотрит соглашение о свободной торговле с Украиной

Красная веснавчера в 14:56

Евросоюз пересмотрит Соглашение о свободной торговле с Украиной

Pravda.Ruвчера в 23:18
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Газета.Ru вчера в 14:31
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Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
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