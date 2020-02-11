Политика
Московский КомсомолецЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной
Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной. Заявление прозвучало в ходе совместного с украинским премьером Алексеем Гончаруком брифинге в Киеве.
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ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной
Московский Комсомолецвчера в 14:06
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Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли снимется в новом сериале
Политика
WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран
"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
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Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
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На прошлой неделе в ответ на гибель восьмерых турецких военнослужащих Анкара нанесла удар по сирийской армии — по турецким оценкам, погибли более 70 сирийцев; по сирийским, ранены менее десяти человек.
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В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь
Политика
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Общество
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В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
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Сам футболист утверждает, что его сын родился от двух суррогатных матерей-мексиканок (одна предоставила яйцеклетку, другая выносила ребенка) в частной клинике во Флориде.
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Общество
Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни
В Испании археологи нашли пещеру с останками людей, который были жестоко убиты около 7,3 тысячи лет назад.
Происшествия
Гендиректор магазина стройматериалов в Южно-Сахалинске обманул клиентов на 7 миллионов рублей
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что в 2015 году фигурант владел магазином стройматериалов.
Политика
США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
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В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
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Хоккей
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Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.