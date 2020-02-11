Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной. Заявление прозвучало в ходе совместного с украинским премьером Алексеем Гончаруком брифинге в Киеве.

ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной

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