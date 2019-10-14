Мы увидели от него достаточно всеобъемлющий план и, я бы даже сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства по реформам, а также относительно того, как решать конфликт на востоке Украины.

Детали украинского плана Могерини не уточнила. Она отметила, что ЕС в последнее время наблюдает "позитивное развитие" в этой сфере и "хочет поддержать" процесс. В свою очередь, Пристайко заявил журналистам, что Европа должна усиливать санкции против России.

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Авто В Китае запатентована копия Toyota Land Cruiser 200 Новый внедорожник Hengtian L4600, недавно признанный китайской копией Toyota Land Cruiser 200, сертифицировали на родине.

Происшествия В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Армия и оружие В Литву прибывают американские военные В информационном издании «Интерфакс» уточняют, что в Литву прибыло 200 американских военнослужащих.

Политика США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, планировавших принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США.

Экономика «Яндексу» предложили размыть акционеров На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.

Армия и оружие NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.

Происшествия В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.

Гаджеты Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.

Политика ЛНР рассчитывает обсудить в Минске дату разведения сил в Донбассе Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник заявил, что в ходе очередного заседания в Минске планируется обсудить новую дату разведения сил в Петровском и Золотом.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Армия и оружие Трамп подписал указ о санкциях против Турции Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии.

Футбол «Лион» назначил Руди Гарсию на пост главного тренера Руди Гарсия назначен главным тренером "Лиона", который является соперником петербургского "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.

Общество В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Культура Ведущий «Орла и решки» приехал в Благовещенск на родину своей девушки О семье и жизни в Благовещенске девушка телеведущего рассказала в сторис «Инстаграма». В столице Приамурья Мария жила до 17 лет.