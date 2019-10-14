Политика
РИА НовостиЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Детали украинского плана Могерини не уточнила. Она отметила, что ЕС в последнее время наблюдает "позитивное развитие" в этой сфере и "хочет поддержать" процесс. В свою очередь, Пристайко заявил журналистам, что Европа должна усиливать санкции против России.
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Энергетика
Сланцевая революция в США подошла к концу
Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Expert.ru 03:56
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
Политика
Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru 13:53
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости вчера в 08:55
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM вчера в 05:01
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru 14:55
Происшествия
В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного
Российская газета 08:07
Спорт
Биатлонист Александр Логинов стал отцом
В семье российского биатлониста Александра Логинова родилась дочь, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
РИА Новости 14:49
Футбол
Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»
Стоит отметить, что именно Тедеско был первым и единственным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" после ухода Олега Кононова.
Газета.Ru 12:59
Армия и оружие
МИД Турции назвал причиной операции в Сирии невыполнение обещаний США
Причиной военной операции Турции на севере Сирии стало невыполнение обещаний со стороны США, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 14:46
Шоу-бизнес
Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность
Музыкант Музыкант Канье Уэст раскритиковал платье своей жены Ким Кардашьян, передает Sky News.
Газета.Ru 13:52
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Музыка
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»
11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Культуромания 12 октября в 12:12
Армия и оружие
Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru 12:40
Происшествия
СК заявил о новых задержаниях по делу о массовых беспорядках
Следственный комитет России сообщил о задержании новых фигурантов "московского дела", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:36
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Московский Комсомолец 05:33
Экономика
Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий
Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.
Коммерсантъ 14:21
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro 12:26
Гаджеты
Когда хочется Dyson, но денег хватает только на Xiaomi. Китайцы представили доступный вертикальный пылесос
Производитель позиционирует новинку как доступный аналог пылесосов Dyson, которые выполнены в том же форм-факторе.
iXBT.com 07:02
Армия и оружие
Разведчик ДНР раскрыл детали разгрома позиции правосеков в Донбассе весной 2015-го
Аргументы недели 06:06
Общество
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском 11:20
Политика
Как американский конгрессмен поздравил ВМС США с днём основания
Американский конгрессмен Брайан Маст в своём Twitter поздравил ВМС США с днём их основания.
RT на русском 14:20