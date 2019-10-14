Детали украинского плана Могерини не уточнила. Она отметила, что ЕС в последнее время наблюдает "позитивное развитие" в этой сфере и "хочет поддержать" процесс. В свою очередь, Пристайко заявил журналистам, что Европа должна усиливать санкции против России.

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Футбол Украина в меньшинстве обыграла Португалию и вышла на Евро-2020 В понедельник, 14 октября, команда на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 2:1. В составе украинцев отличились нападающие Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27-я).

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Политика «Право и справедливость» лидирует на выборах в парламент Польши Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на парламентских выборах в Польше.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Музыка Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва На экране показали трейлер с информацией о том, что голос Цоя не звучал со сцены 30 лет, и 31 октября будущего года это произойдет снова в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.

Шоу-бизнес Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность Музыкант Музыкант Канье Уэст раскритиковал платье своей жены Ким Кардашьян, передает Sky News.

Политика Придворный оркестр Саудовской Аравии не смог исполнить российский гимн В ходе церемонии торжественной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абделем Азизом Аль Саудом придворный оркестр саудитов не смог без фальши исполнить мелодию государственного гимна России.

Гаджеты Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.

Футбол «Спартак» опубликовал видео первой тренировки под руководством Тедеско Вскоре после окончания пресс-конференции, на которой Тедеско ответил на вопросы российских журналистов, на официальном канале "Спартака" было опубликовано видео первой тренировки "красно-белых" под руководством нового тренера.

Политика Трамп анонсировал санкции против Турции из-за ситуации в Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты введут санкции в отношении Турции из-за ситуации в Сирии.

Авто Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором На этой неделе компания "АвтоВАЗ" сообщила о старте серийного производства Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E, а теперь в Сети появились первые снимки авто.

Политика Премьера Украины требуют отправить в отставку Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Политика У Зеленского упал рейтинг на Украине Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.

Общество Покойник развеселил родственников на своих похоронах В графстве Килкенни, Ирландия, скорбящие расхохотались на похоронах, услышав голос из могилы. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Футбол Неймар пропустит четыре недели из-за травмы Ожидается, что Неймар пропустит не менее четырёх недель из-за повреждения.

Экономика Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Политика В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.

Общество Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Экономика ЦРПТ не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств.

Финансы В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.