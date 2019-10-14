Политика
РИА НовостиЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Детали украинского плана Могерини не уточнила. Она отметила, что ЕС в последнее время наблюдает "позитивное развитие" в этой сфере и "хочет поддержать" процесс. В свою очередь, Пристайко заявил журналистам, что Европа должна усиливать санкции против России.
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Футбол
Украина в меньшинстве обыграла Португалию и вышла на Евро-2020
В понедельник, 14 октября, команда на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 2:1. В составе украинцев отличились нападающие Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27-я).
Lenta.ru 16:38
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика
«Право и справедливость» лидирует на выборах в парламент Польши
Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на парламентских выборах в Польше.
RT на русском вчера в 15:24
Общество
Postal 4: No Regerts появится в раннем доступе в Steam
Телеканал 360° 14:38
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией
ТК Звезда вчера в 16:26
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Музыка
Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва
На экране показали трейлер с информацией о том, что голос Цоя не звучал со сцены 30 лет, и 31 октября будущего года это произойдет снова в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.
Neva.Today 11 октября в 16:20
Шоу-бизнес
Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность
Музыкант Музыкант Канье Уэст раскритиковал платье своей жены Ким Кардашьян, передает Sky News.
Газета.Ru 13:52
Шоу-бизнес
Воеводина подала в суд на экс-короля Малайзии
Рамблер 12 октября в 06:13
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Московский Комсомолец 05:33
Политика
Придворный оркестр Саудовской Аравии не смог исполнить российский гимн
В ходе церемонии торжественной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абделем Азизом Аль Саудом придворный оркестр саудитов не смог без фальши исполнить мелодию государственного гимна России.
REGNUM 13:36
Гаджеты
Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет
Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
3DNews 13:05
Футбол
«Спартак» опубликовал видео первой тренировки под руководством Тедеско
Вскоре после окончания пресс-конференции, на которой Тедеско ответил на вопросы российских журналистов, на официальном канале "Спартака" было опубликовано видео первой тренировки "красно-белых" под руководством нового тренера.
РИА Новости 15:43
Политика
Трамп анонсировал санкции против Турции из-за ситуации в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты введут санкции в отношении Турции из-за ситуации в Сирии.
RT на русском 16:13
Авто
Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором
На этой неделе компания "АвтоВАЗ" сообщила о старте серийного производства Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E, а теперь в Сети появились первые снимки авто.
Новые автомобили 12 октября в 10:18
Политика
Премьера Украины требуют отправить в отставку
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Вести.Ru 08:28
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
Общество
Покойник развеселил родственников на своих похоронах
В графстве Килкенни, Ирландия, скорбящие расхохотались на похоронах, услышав голос из могилы. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.
Lenta.ru 05:26
Футбол
Неймар пропустит четыре недели из-за травмы
Ожидается, что Неймар пропустит не менее четырёх недель из-за повреждения.
Чемпионат 12:27
Экономика
Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года
Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.
РБК 12:13
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Общество
Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту
В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости 14:14
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Экономика
ЦРПТ не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств.
ТАСС 16:32
Финансы
В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
RT на русском 09:51
Футбол
Карасев рассудит «Зенит» и «Ростов» в матче РПЛ
Sportbox.RU 16:22
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру 15:58