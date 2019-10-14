Политика

РИА НовостиРИА НовостиЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Детали украинского плана Могерини не уточнила. Она отметила, что ЕС в последнее время наблюдает "позитивное развитие" в этой сфере и "хочет поддержать" процесс. В свою очередь, Пристайко заявил журналистам, что Европа должна усиливать санкции против России.
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ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Газета.Ru13:55

ЕС назвал удовлетворительным план Киева по урегулированию в Донбассе

Взгляд.ру09:55

Глава дипломатии ЕС оценила план Пристайко по урегулированию в Донбассе

РБК12:03

Могерини оценила план Пристайко по ситуации на Украине

Известия11:13

В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе

RT на русском10:28

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

РИА Новости12:14

Могерини одобрила представленный Пристайко план урегулирования конфликта на Украине

ТАСС09:53
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Футбол

Украина в меньшинстве обыграла Португалию и вышла на Евро-2020

В понедельник, 14 октября, команда на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 2:1. В составе украинцев отличились нападающие Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27-я).
Lenta.ru 16:38
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика

«Право и справедливость» лидирует на выборах в парламент Польши

Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на парламентских выборах в Польше.
RT на русском вчера в 15:24
Общество

Postal 4: No Regerts появится в раннем доступе в Steam

Телеканал 360° 14:38
Армия и оружие

Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией

ТК Звезда вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Музыка

Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва

На экране показали трейлер с информацией о том, что голос Цоя не звучал со сцены 30 лет, и 31 октября будущего года это произойдет снова в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.
Neva.Today 11 октября в 16:20
Шоу-бизнес

Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность

Музыкант Музыкант Канье Уэст раскритиковал платье своей жены Ким Кардашьян, передает Sky News.
Газета.Ru 13:52
Шоу-бизнес

Воеводина подала в суд на экс-короля Малайзии

Рамблер 12 октября в 06:13
Происшествия

Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске

Московский Комсомолец 05:33
Политика

Придворный оркестр Саудовской Аравии не смог исполнить российский гимн

В ходе церемонии торжественной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абделем Азизом Аль Саудом придворный оркестр саудитов не смог без фальши исполнить мелодию государственного гимна России.
REGNUM 13:36
Гаджеты

Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет

Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
3DNews 13:05
Футбол

«Спартак» опубликовал видео первой тренировки под руководством Тедеско

Вскоре после окончания пресс-конференции, на которой Тедеско ответил на вопросы российских журналистов, на официальном канале "Спартака" было опубликовано видео первой тренировки "красно-белых" под руководством нового тренера.
РИА Новости 15:43
Политика

Трамп анонсировал санкции против Турции из-за ситуации в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты введут санкции в отношении Турции из-за ситуации в Сирии.
RT на русском 16:13
Авто

Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором

На этой неделе компания "АвтоВАЗ" сообщила о старте серийного производства Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E, а теперь в Сети появились первые снимки авто.
Новые автомобили 12 октября в 10:18
Политика

Премьера Украины требуют отправить в отставку

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Вести.Ru 08:28
Происшествия

Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане

Газета.Ru 15:11
Политика

У Зеленского упал рейтинг на Украине

Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

В графстве Килкенни, Ирландия, скорбящие расхохотались на похоронах, услышав голос из могилы. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.
Lenta.ru 05:26
Футбол

Неймар пропустит четыре недели из-за травмы

Ожидается, что Неймар пропустит не менее четырёх недель из-за повреждения.
Чемпионат 12:27
Экономика

Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года

Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.
РБК 12:13
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Происшествия

В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

RT на русском 15:07
Общество

Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту

В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости 14:14
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Экономика

ЦРПТ не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств.
ТАСС 16:32
Финансы

В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
RT на русском 09:51
Футбол

Карасев рассудит «Зенит» и «Ростов» в матче РПЛ

Sportbox.RU 16:22
Футбол

Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма

Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру 15:58
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