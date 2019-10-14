Детали украинского плана Могерини не уточнила. Она отметила, что ЕС в последнее время наблюдает "позитивное развитие" в этой сфере и "хочет поддержать" процесс. В свою очередь, Пристайко заявил журналистам, что Европа должна усиливать санкции против России.

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Армия и оружие Провинции на северо-востоке САР объявили о восстановлении суверенитета Муниципалитеты на северо-востоке Сирии решили вернуться под контроль центральной власти Сирийской Арабской Республики.

Гаджеты Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов Samsung Один из владельцев Galaxy S10 на eBay приобрел «гелевую защитную плёнку», которая предлагается за 3 доллара, но как оказалось, после ее наклеивания дактилоскопический датчик стал распознавать любой палец.

Игры Создатели Saints Row 2 улучшат производительность игры на ПК Студия добавит поддержку Steamworks в мультиплеер и более высокие разрешения экрана, а также улучшит качество звука.

Политика Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме» Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Экономика Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.

Политика Путин встретился с королем Саудовской Аравии Обычно встречи представителей российских и саудовских властей проходят на площадках третьих стран: нынешний визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию - первый с 2007 года.

Общество Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Политика На Украине назвали сигналом посещение премьером концерта неонацистов Концерт националистов В воскресенье, 13 октября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на концерте, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".

Финансы В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.

Армия и оружие США планирует настроить страны НАТО против Турции Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что собирается посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.

Экономика «Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.

Политика США добавили в санкционный список главу Минобороны Турции США добавили в санкционный список главу минобороны Турции - Минфин.

Общество Объявлены лауреаты Букеровской премии В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.

Политика Киев отказался от федерализации Украины Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

Происшествия Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.

Гаджеты Операционная система HarmonyOS может стать конкурентом iOS и Android Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.

Здоровье В Оренбурге подросток заболел мышиной лихорадкой По данным областного Роспотребнадзора, в сентябре в Оренбуржье зафиксировано 33 заболевших мышиной лихорадкой.

Общество Россиян предупреждают об изменении транспортного налога ФНС уведомила автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год.

Армия и оружие Трамп заявил, что вывел войска из Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции.