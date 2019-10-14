Политика

РИА НовостиРИА НовостиЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Детали украинского плана Могерини не уточнила. Она отметила, что ЕС в последнее время наблюдает "позитивное развитие" в этой сфере и "хочет поддержать" процесс. В свою очередь, Пристайко заявил журналистам, что Европа должна усиливать санкции против России.
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