Детали украинского плана Могерини не уточнила. Она отметила, что ЕС в последнее время наблюдает "позитивное развитие" в этой сфере и "хочет поддержать" процесс. В свою очередь, Пристайко заявил журналистам, что Европа должна усиливать санкции против России.

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

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