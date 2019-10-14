Политика
РИА НовостиЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Детали украинского плана Могерини не уточнила. Она отметила, что ЕС в последнее время наблюдает "позитивное развитие" в этой сфере и "хочет поддержать" процесс. В свою очередь, Пристайко заявил журналистам, что Европа должна усиливать санкции против России.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
Авто
Эксперты дали пять советов, как увеличить ресурс мотора
Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.
SpeedMe вчера в 04:45
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 00:00
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
Двойной багажник получил Lada Largus. Его объем 0,8 куб. м, а цена - 55 тыс. рублей.
Aobe.ru 13:41
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала ироничный фотоответ Рудковской
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак бросила вызов музыкальному продюсеру Яне Рудковской, высмеяв ее хобби в соцсетях.
Москва 24 13:15
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Life.ru вчера в 21:42
Происшествия
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку
В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23
Гаджеты
IPhone SE 2 все-таки выйдет. Раскрыта цена
Российская газета 06:12
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Экономика
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо
Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября 2019 года средства для компенсации расходов авиакомпаний на топливо из-за его растущей стоимости.
RT на русском 06:52
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 12:49
Происшествия
Задержанного по делу о беспорядках в Москве отпустили после допроса
РИАМО – 14 окт. Активиста движения "Декоммунизация" Дэнни Кулинича, которого ранее задержали по "московскому делу", отпустили из Следственного комитета после допроса, сообщает ТАСС.
РИАМО 10:10
Политика
Украина назвала условия для проведения встречи в «нормандском формате»
Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже может пройти в середине ноября, но только в том случае, если на Донбассе будет поддерживаться режим прекращения огня, который упорно игнорирует сама «независимая».
Новостной фронт 11:41
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Армия и оружие
Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж
РИА Новости 13:42
Общество
Анонсирована игра Postal 4: No Regerts
Матч ТВ 11:45
Армия и оружие
Могерини заявила об угрозе для ЕС из-за турецкой операции в Сирии
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что турецкая военная операция на северо-востоке Сирии несет прямую угрозу как для самого региона, так и для безопасности ЕС и всего мирового сообщества.
Коммерсантъ 11:59
Игры
Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно
Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.
Игромания.ру 12:22
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Общество
В России завершился переход на цифровое телевещание
Россия в феврале 2019 года начала переходить с аналогового на цифровое телевещание. Отключение сигнала в регионах происходило поэтапно.
РИА Новости 12:43
Политика
Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией.
РБК 12:18
Футбол
Первый канал покажет матч «Барселона» — «Реал»
Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
Спорт-Экспресс 13:03
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Известия 00:06
Футбол
«Торпедо» не решило вопрос об участии в РПЛ
Московское «Торпедо» примет решение по участию в Российской премьер-лиге (РПЛ) в конце сезона.
REGNUM 03:05
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru 11:10