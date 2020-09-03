ЕС посоветовал России сотрудничать с ОЗХО из-за отравления Навального
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Евросоюз призвал Россию сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для международного расследования отравления политика Алексея Навального. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на сайте Европейского совета.В источнике
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