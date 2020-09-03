Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

ЕС посоветовал России сотрудничать с ОЗХО из-за отравления Навального

Евросоюз призвал Россию сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для международного расследования отравления политика Алексея Навального. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на сайте Европейского совета.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

ЕС посоветовал России сотрудничать с ОЗХО из-за ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 14:39
RT на русском

ЕС не исключил принятие санкций в связи с ситуацией вокруг Навального

RT на русскомвчера в 14:35
Росбалт

Евросоюз выступил с заявлением по «делу Навального»

Росбалтвчера в 14:32
Фонтанка.Ру

Глава евродипломатии пригрозил России санкциями за Навального

Фонтанка.Рувчера в 14:47
ТАСС

ЕС заявил, что оставляет за собой право принимать санкции из-за ситуации с Навальным

ТАССвчера в 14:09
Lenta.ru

ЕС призвал Россию прозрачно расследовать ситуацию с Навальным

Lenta.ru2 сентября в 14:40
Rambler News Service

В ЕС обратились с призывом к России из-за Навального

Rambler News Service2 сентября в 14:25

Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза численности населения Земли.
РБК03:18
614

Лукашенко назвал отравление Алексея Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, что утверждения Германии об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичка» -фальсификация.
Kazanfirst.ruвчера в 12:19
1,8K

Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей

Помимо собственно десантных операций, "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" смогут бороться с кораблями и подводными лодками противника, выполнять спасательные операции и служить плавучими госпиталями.
Российская газетавчера в 03:33
18

Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК04:35
313

Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешные, — конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — сказал Песков.
Lenta.ru06:01
22