Политика

РБКРБКЕС посоветовал России сотрудничать с ОЗХО из-за отравления Навального

Евросоюз призвал Россию сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для международного расследования отравления политика Алексея Навального. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на сайте Европейского совета.
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ЕС пригрозил санкциями из-за ситуации с Навальным

РИА Новости14:36

ЕС призвал Россию прозрачно расследовать ситуацию с Навальным

Lenta.ruвчера в 14:40

ЕС заявил, что оставляет за собой право принимать санкции из-за ситуации с Навальным

ТАСС14:09

Глава евродипломатии пригрозил России санкциями за Навального

Фонтанка.Ру14:47

Евросоюз выступил с заявлением по «делу Навального»

Росбалт14:32

ЕС не исключил принятие санкций в связи с ситуацией вокруг Навального

RT на русском14:35

В ЕС обратились с призывом к России из-за Навального

Rambler News Serviceвчера в 14:25
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Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАСС 03:21
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Гаджеты

NVIDIA представила новую линейку игровых видеокарт

Компания NVIDIA представила новую линейку игровых видеокарт GeForce RTX 30, флагманская модель которой обойдется пользователю в 136 990 рублей.
Газета.Ru 08:33
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Здоровье

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19.
Lenta.ru 10:52
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Общество

За сутки 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве умерли 13 человек с пневмнонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду.
Интерфакс вчера в 16:44
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Политика

Визит в Минск: Мишустин провел переговоры с Лукашенко и Головченко

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко и главой республики Александром Лукашенко.
МИР 24 16:45
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Шоу-бизнес

Муж Екатерины Андреевой сфотографировал её в мини-шортах

Ведущая Первого канала 58-летняя Екатерина Андреева вместе с супругом, бизнесменом Душаном Перовичем отдыхает в турецком Бодруме.
News.ru 08:47
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Шоу-бизнес

Супруга Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии актера

Жена актера Ольга Остроумова рассказала, что большое скопление людей дома не нравилось ее супругу.
iReactor вчера в 23:20
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Происшествия

Один человек погиб из-за пожара в Донбассе

Лесной пожар на подконтрольной Украине территории Луганской области унес жизнь одного человека, двое пострадавших госпитализированы.
ТАСС 01:57
Общество

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК 17:39
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Происшествия

В районе порта Бейрута обнаружили тонны нитрата аммония

Газета.Ru 15:49
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Экономика

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ru 06:48
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Происшествия

Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии

РИА Новости 04:29
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Энергетика

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

Российская газета 04:55
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Киберспорт

Разработчики Marvel’s Avengers обратились с просьбой к геймерам

Токио, 2 сентября 2020, 12:06 — REGNUM Команда разработчиков Marvel's Avengers обратилась с просьбой к геймерам, сделавшим предзаказ.
REGNUM вчера в 05:06
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Политика

Неизвестные взломали сайт МВД Белоруссии

Ранее на сайте управделами президента Беларуси появился бело-красно-белый флаг и отредактированная фотография главы ведомства Виктора Шеймана.
Эхо Москвы 18:07
14
Армия и оружие

Швеция из-за российских кораблей повысила боеготовность армии

Армия Швеции приведена в боевую готовность из-за присутствия российских кораблей в Балтике, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:12
92
Здоровье

Минздрав уточнил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

По заявлению министра здравоохранения Михаила Мурашко, массовая вакцинация от COVID-19 планируется в ноябре-декабре 2020 года.
ToDay News Ufa 31 августа в 12:07
33
Политика

Песков ответил на заявление о фальсификации слов Меркель о Навальном

Ранее Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске сказал, что его спецслужбы перехватили разговор «Варшавы и Берлина» о деле Навального.
РБК 07:37
1,7K
Здоровье

Прививки от гриппа получат не менее 60% петербуржцев

Беглов напомнил, что в этом сезоне в Петербург придет новый штамм гриппа, отличный от 2019 года, к которому граждане не имеют иммунитета.
Evo-rus.com 08:26
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Кино

Журнал Empire показал актерский состав фильма Дени Вильнева «Дюна»

Piter.tv 01 сентября в 03:13
11
Политика

РФ и Белоруссия могут согласовать введение единой валюты

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников не исключил, что в ближайшее время Россия и Белоруссия могут принять решение о введении единой валюты.
Газета.Ru 11:54
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Футбол

Черчесов прокомментировал победу сборной России над Сербией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы СМИ после победы над командой Сербии (3:1) в первом туре группового этапа Лиги наций.
ProstoProSport 17:45
Общество

В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

В Москве задержали исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, сообщила РИА Новости председатель организации Анастасия Буракова.
РИА Новости 13:43
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Финансы

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы

В среду, 2 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику в надежде на прогресс в переговорах о новом пакете мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.
Finam.Ru вчера в 13:00
Политика

В ФРГ призвали не связывать ситуацию с Навальным и «Северный поток-2»

Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что прокладку российского газопровода "Северный поток-2" следует завершить, не связывая его с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.
Радио Sputnik 11:22
Общество

Во Владивостоке ураган повалил более 300 деревьев

Ураган, вызванный тайфуном "Майсак", повалил во Владивостоке более 300 деревьев, сообщает мэрия со ссылкой на городской оперативный штаб.
РИА Новости 09:50
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Игры

Критики назвали ремейк Tony Hawk’s Pro Skater чуть ли не эталоном жанра — 88 баллов

Авторы рецензий отмечают, что разработчикам номинального ремейка удалось доказать главное: оригинальные Tony Hawk’s Pro Skater не были продуктом своего времени.
Игромания.ру 11:00
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Футбол

Судья ошибочно назначил «Ротору» пенальти в матче со «Спартаком»

3 сентября экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела просьбу клуба «Ротор» оценить работу арбитра Алексея Сухого во время домашнего матча со «Спартаком» (г. Москва) 26 августа.
НовостиВолгограда.ру 11:22
1
Политика

Чем заканчивались для российской власти громкие международные скандалы

Проведенное расследование установило, что поражающим веществом был яд Новичок - веществом из той же группы, по заявлениям Ангелы Меркель, был отравлен и Алексей Навальный.
Znak.com 11:21
Футбол

Германия сыграла вничью с Испанией в матче Лиги наций

Германия сыграла вничью с Испанией в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:1. За немцев точным ударом отметился Тимо Вернер.
Газета.Ru 16:49
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