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Политика Чем заканчивались для российской власти громкие международные скандалы Проведенное расследование установило, что поражающим веществом был яд Новичок - веществом из той же группы, по заявлениям Ангелы Меркель, был отравлен и Алексей Навальный.