Политика
РБКЕС посоветовал России сотрудничать с ОЗХО из-за отравления Навального
Евросоюз призвал Россию сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для международного расследования отравления политика Алексея Навального. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на сайте Европейского совета.
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Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАСС 03:21
Гаджеты
NVIDIA представила новую линейку игровых видеокарт
Компания NVIDIA представила новую линейку игровых видеокарт GeForce RTX 30, флагманская модель которой обойдется пользователю в 136 990 рублей.
Газета.Ru 08:33
Здоровье
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19.
Lenta.ru 10:52
Общество
За сутки 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
За минувшие сутки в Москве умерли 13 человек с пневмнонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду.
Интерфакс вчера в 16:44
Политика
Визит в Минск: Мишустин провел переговоры с Лукашенко и Головченко
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко и главой республики Александром Лукашенко.
МИР 24 16:45
Шоу-бизнес
Муж Екатерины Андреевой сфотографировал её в мини-шортах
Ведущая Первого канала 58-летняя Екатерина Андреева вместе с супругом, бизнесменом Душаном Перовичем отдыхает в турецком Бодруме.
News.ru 08:47
Шоу-бизнес
Супруга Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии актера
Жена актера Ольга Остроумова рассказала, что большое скопление людей дома не нравилось ее супругу.
iReactor вчера в 23:20
Происшествия
Один человек погиб из-за пожара в Донбассе
Лесной пожар на подконтрольной Украине территории Луганской области унес жизнь одного человека, двое пострадавших госпитализированы.
ТАСС 01:57
Общество
СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена
Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК 17:39
Экономика
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito
Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ru 06:48
Энергетика
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Российская газета 04:55
Киберспорт
Разработчики Marvel’s Avengers обратились с просьбой к геймерам
Токио, 2 сентября 2020, 12:06 — REGNUM Команда разработчиков Marvel's Avengers обратилась с просьбой к геймерам, сделавшим предзаказ.
REGNUM вчера в 05:06
Политика
Неизвестные взломали сайт МВД Белоруссии
Ранее на сайте управделами президента Беларуси появился бело-красно-белый флаг и отредактированная фотография главы ведомства Виктора Шеймана.
Эхо Москвы 18:07
Армия и оружие
Швеция из-за российских кораблей повысила боеготовность армии
Армия Швеции приведена в боевую готовность из-за присутствия российских кораблей в Балтике, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:12
Здоровье
Минздрав уточнил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
По заявлению министра здравоохранения Михаила Мурашко, массовая вакцинация от COVID-19 планируется в ноябре-декабре 2020 года.
ToDay News Ufa 31 августа в 12:07
Политика
Песков ответил на заявление о фальсификации слов Меркель о Навальном
Ранее Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске сказал, что его спецслужбы перехватили разговор «Варшавы и Берлина» о деле Навального.
РБК 07:37
Здоровье
Прививки от гриппа получат не менее 60% петербуржцев
Беглов напомнил, что в этом сезоне в Петербург придет новый штамм гриппа, отличный от 2019 года, к которому граждане не имеют иммунитета.
Evo-rus.com 08:26
Кино
Журнал Empire показал актерский состав фильма Дени Вильнева «Дюна»
Piter.tv 01 сентября в 03:13
Политика
РФ и Белоруссия могут согласовать введение единой валюты
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников не исключил, что в ближайшее время Россия и Белоруссия могут принять решение о введении единой валюты.
Газета.Ru 11:54
Футбол
Черчесов прокомментировал победу сборной России над Сербией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы СМИ после победы над командой Сербии (3:1) в первом туре группового этапа Лиги наций.
ProstoProSport 17:45
Общество
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
В Москве задержали исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, сообщила РИА Новости председатель организации Анастасия Буракова.
РИА Новости 13:43
Финансы
Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы
В среду, 2 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику в надежде на прогресс в переговорах о новом пакете мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.
Finam.Ru вчера в 13:00
Политика
В ФРГ призвали не связывать ситуацию с Навальным и «Северный поток-2»
Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что прокладку российского газопровода "Северный поток-2" следует завершить, не связывая его с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.
Радио Sputnik 11:22
Общество
Во Владивостоке ураган повалил более 300 деревьев
Ураган, вызванный тайфуном "Майсак", повалил во Владивостоке более 300 деревьев, сообщает мэрия со ссылкой на городской оперативный штаб.
РИА Новости 09:50
Игры
Критики назвали ремейк Tony Hawk’s Pro Skater чуть ли не эталоном жанра — 88 баллов
Авторы рецензий отмечают, что разработчикам номинального ремейка удалось доказать главное: оригинальные Tony Hawk’s Pro Skater не были продуктом своего времени.
Игромания.ру 11:00
Футбол
Судья ошибочно назначил «Ротору» пенальти в матче со «Спартаком»
3 сентября экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела просьбу клуба «Ротор» оценить работу арбитра Алексея Сухого во время домашнего матча со «Спартаком» (г. Москва) 26 августа.
НовостиВолгограда.ру 11:22
Политика
Чем заканчивались для российской власти громкие международные скандалы
Проведенное расследование установило, что поражающим веществом был яд Новичок - веществом из той же группы, по заявлениям Ангелы Меркель, был отравлен и Алексей Навальный.
Znak.com 11:21
Футбол
Германия сыграла вничью с Испанией в матче Лиги наций
Германия сыграла вничью с Испанией в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:1. За немцев точным ударом отметился Тимо Вернер.
Газета.Ru 16:49