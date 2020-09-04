ЕС посоветовал России сотрудничать с ОЗХО из-за отравления Навального
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Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщается в заявлении главы европейской дипломатии ЖозепаБорреля, пишет РИА Новости. Россию также призвали сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия.В источнике
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