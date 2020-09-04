Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

ЕС посоветовал России сотрудничать с ОЗХО из-за отравления Навального

Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщается в заявлении главы европейской дипломатии ЖозепаБорреля, пишет РИА Новости. Россию также призвали сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия.В источнике
Подробнее о событии
РБК

ЕС посоветовал России сотрудничать с ОЗХО из-за отравления Навального

РБК17:22
РИА Новости

ЕС призвал Россию сотрудничать с ОЗХО из-за ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 14:39
ТАСС

ЕС заявил, что оставляет за собой право принимать санкции из-за ситуации с Навальным

ТАССвчера в 14:09
RT на русском

ЕС не исключил принятие санкций в связи с ситуацией вокруг Навального

RT на русскомвчера в 14:35
Росбалт

Евросоюз выступил с заявлением по «делу Навального»

Росбалтвчера в 14:32
Lenta.ru

ЕС призвал Россию прозрачно расследовать ситуацию с Навальным

Lenta.ru2 сентября в 14:40
Rambler News Service

В ЕС обратились с призывом к России из-за Навального

Rambler News Service2 сентября в 14:25

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
2,5K

Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильмп по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru01:30
8

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
175

3 сентября группа «Виа Гра» предприняла «Попытку № 5»

3 сентября группа «Виа Гра» предприняла «Попытку № 5». Знаковая для шоу-бизнеса дата «3 сентября» прославила не только известного исполнителя одноимённой песни Михаила Шуфутинского, но и самое сексуальное женское трио всего постсоветского пространства группу «Виа Гра».
7 новостейвчера в 10:30
1

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известиявчера в 10:54
171

Лукашенко отправил в отставку глав КГБ и Совбеза Белоруссии

Александр Лукашенко уволил руководителя КГБ Валерия Вакульчика, главу Совета безопасности страны Андрея Равкова и начальника Комитета госконтроля Ивана Тертеля, информирует пресс-служба президентской администрации.
ЗакC.Рувчера в 05:11
534