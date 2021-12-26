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ЕС потребовал от России почти 300 миллиардов евро за политику импортозамещения

ЕС обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с одним из крупнейших в истории спором.
Lenta.ru
Как утверждает европейский регулятор, российские компании, связанные с государством, получают необоснованные преференции и подают заявки в тендерах с заниженной на 15–30% стоимостью.
Известия
Уточняется, что претензии Евросоюза связаны с тремя предпринятыми Россией мерами: с «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.
RT на русском
На рассмотрение спора ВТО может потребоваться до трех лет.
Известия

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ЕС потребовал от России почти 300 миллиардов евро за политику импортозамещения
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