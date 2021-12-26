Уточняется, что претензии Евросоюза связаны с тремя предпринятыми Россией мерами: с «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.
Экс-представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в статье для Центра анализа европейской политики сообщил, что Соединённым Штатам и странам Запада нужно как можно скорее ввести в отношении России новые рестрикции.
Федрезерв США не в состоянии в одиночку сдерживать стремительно растущую инфляцию, и перекладывать ответственность на регулятор не стоит, так как ФРС работает в условиях сбоев в глобальных цепочках поставок товаров.
Ripple продемонстрировал лучший год, даже несмотря на иск Комиссии по ценным бумагам и биржам по XRP Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус рассказал о достижениях своей компании и регулировании криптовалюты в серии твитов в среду.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ужесточает требования к раскрытию информации для китайских компаний, планирующих разместить акции в Соединенных Штатах, особенно в отношении раскрытия информации об операционных и юридических рисках.