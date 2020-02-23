Политика
РБКЕС потребовал от Израиля отказаться от планов в Восточном Иерусалиме
Евросоюз потребовал от Израиля пересмотреть планы по строительству поселений в Восточном Иерусалиме, где проживают палестинцы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщается на сайте союза.
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Евросоюз призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
Московский Комсомолецвчера в 17:08
ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Восточном Иерусалиме
Коммерсантъвчера в 21:15
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WP: Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги Болтона
Президент США Дональд Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.