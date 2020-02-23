Политика

РБКРБКЕС потребовал от Израиля отказаться от планов в Восточном Иерусалиме

Евросоюз потребовал от Израиля пересмотреть планы по строительству поселений в Восточном Иерусалиме, где проживают палестинцы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщается на сайте союза.
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ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

РИА Новостивчера в 16:39

Евросоюз призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

Московский Комсомолецвчера в 17:08

ЕС призвал Израиль отказаться от нового строительства в Палестине

РЕН ТВвчера в 16:57

ЕС потребовал от Израиля отказаться от планов в Восточном Иерусалиме

РБКвчера в 19:39

ЕС попросил Израиль не строить жильё в Палестине

News.ruвчера в 17:41

Евросоюз призвал Израиль отказаться от строительства в Восточном Иерусалиме

Lenta.ruвчера в 20:40

ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Восточном Иерусалиме

Коммерсантъвчера в 21:15
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Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссера «Игры на понижение»

Piter.tv 21 февраля в 08:09
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Футболисты "Монако" сыграли вничью с "Дижоном" в матче 26-го тура чемпионата Франции. Игра в Дижоне завершилась со счетом 1:1.
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В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.
Avtodrug 20 февраля в 06:30
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При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты

Ученые отметили, что в полной темноте и при смене обстановки шмели могут распознавать сладкие фигуры.
Волгоградская правда вчера в 08:01
Общество

В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт

С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки.
Газета.Ru вчера в 21:21
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Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

РБК 20 февраля в 11:44
Футбол

Дмитрий Тарасов рассказал о своей новой травме

News.ru вчера в 10:17
Футбол

Сборная России обыграла Португалию в матче «Кубка Легенд»

Футболисты сборной России обыграли команду Португалии в матче "Кубка Легенд", который проходит в Москве.
РИА Новости вчера в 10:29
Общество

Митинг в поддержку фигурантов дела «Сети» пройдет сегодня в Петербурге

Митинг начнется сегодня в два часа дня в парке Екатерингоф у станции метро «Нарвская».
Эхо Москвы вчера в 01:01
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Интернет

Microsoft усложнил процесс установки Windows 10

Немецкий сайт DrWindows обратил внимание, что при установке ОС на компьютер операционная система требует ввода логина и пароля от учетной записи.
Astera вчера в 09:29
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Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Афиша Daily 21 февраля в 10:22
Происшествия

Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Происшествия

На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа

Жители города Мерефа Харьковской области вышли на акцию протеста против добычи сланцевого газа.
Новостной фронт вчера в 07:16
Экономика

Баффетт заявил о росте прибыли Berksihre Hathaway за год на 1900%

В 2019 году чистая прибыль инвестиционной компании Berksihre Hathaway составила $81 млрд, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 1900%.
РБК вчера в 23:21
Футбол

Покер Месси принес «Барселоне» крупную победу в матче с «Эйбаром»

ProstoProSport вчера в 11:56
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Владимир Путин рассказал, почему его выбор пал на Михаила Мишустина

Владимир Путин рассказал, что изначально были предложены три или четыре кандидатуры. Но Мишустина среди них не было.
The Penza Post 21 февраля в 02:24
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
RT на русском вчера в 02:05
Политика

Зеленский привел во власть еще одного юмориста

Ранее юморист работал директором «Центра культуры и досуга» в Ярмолинецком районе.
Украина.ру 21 февраля в 08:32
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Квентин Тарантино впервые стал отцом

Знаменитый голливудский 56-летний режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
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«Каролина» на выезде обыграла «Торонто» в НХЛ

Газета.Ru вчера в 22:47
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском вчера в 17:01
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Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

РИА Новости вчера в 16:13
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру вчера в 05:46
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Экономика

Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
Lenta.ru вчера в 19:20
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Ксения Собчак в немецкой форме «допросила» Светлану Лободу

Популярная певица Светлана Лобода на своей странице в социальной сети Instagram обнародовала совместное фото с телеведущей Ксенией Собчак.
Территория новостей 21 февраля в 15:31
Технологии

Google неожиданно выпустила новый Android 11

Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Газета DAILY 20 февраля в 14:45
Политика

WP: Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги Болтона

Президент США Дональд Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
RT на русском вчера в 15:37
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Жозеп Боррель
Испанский политик
Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; после победы на голосовании в Европарламенте начал работу в составе Комиссии фон дер Ляйен с 1 декабря 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
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Восточный Иерусалим
Город
Часть Иерусалима, в 1948 году захваченная Трансиорданией в ходе Арабо-израильской войны и не вошедшая в подконтрольный Израилю Западный Иерусалим, а затем, в 1967 году, захваченная Израилем в ходе Шестидневной войны. В результате этих захватов Восточный Иерусалим был в одностороннем порядке аннексирован сначала Трансиорданией, а с 1967 года и по настоящее время - Израилем. Израиль предоставляет жителям Восточного Иерусалима право на получение гражданства, но большинство из них до настоящего времени остаются в статусе резидентов. Как трансиорданская, так и израильская аннексии не были признаны большинством стран мира.
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