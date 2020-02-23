Евросоюз потребовал от Израиля пересмотреть планы по строительству поселений в Восточном Иерусалиме, где проживают палестинцы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщается на сайте союза.

ЕС потребовал от Израиля отказаться от планов в Восточном Иерусалиме

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