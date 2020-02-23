Политика

РБКРБКЕС потребовал от Израиля отказаться от планов в Восточном Иерусалиме

Евросоюз потребовал от Израиля пересмотреть планы по строительству поселений в Восточном Иерусалиме, где проживают палестинцы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщается на сайте союза.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

РИА Новостивчера в 16:39

Евросоюз призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

Московский Комсомолецвчера в 17:08

ЕС призвал Израиль отказаться от нового строительства в Палестине

РЕН ТВвчера в 16:57

ЕС потребовал от Израиля отказаться от планов в Восточном Иерусалиме

РБКвчера в 19:39

Евросоюз: строительство Израилем поселений на территории Палестины опасно

Красная весна01:16

ЕС попросил Израиль не строить жильё в Палестине

News.ruвчера в 17:41

Евросоюз призвал Израиль отказаться от строительства в Восточном Иерусалиме

Lenta.ruвчера в 20:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:46, Ашберн
Общество

День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля

Некоторые россияне называют праздник днем мужчин, которые служат в армии или в силовых структурах.
Телепорт вчера в 18:30
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Шоу-бизнес

Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом

17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
ФАН вчера в 17:58
Армия и оружие

В Госдуме объяснили цели учений США по отражению «ядерного удара РФ»

Напомним, на днях Соединенные Штаты на учениях отработали свои действия в случае нанесения Россией ядерного удара по стране, входящей в НАТО.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье

Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ

Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
RuNews24.ru 21 февраля в 12:43
Шоу-бизнес

56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

56-летний американский кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Народные новости вчера в 13:23
Происшествия

На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Вести.Ru 21 февраля в 08:19
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском вчера в 17:01
Происшествия

Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Общество

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:10
Наука

По изменению гравитации ученые научились предсказывать землетрясение

Специалисты научились предсказывать землетрясения по временным и незначительным изменениям гравитации Земли.
Anonsens 21 февраля в 14:52
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли.
Газета.Ru вчера в 01:45
Футбол

Покер Месси принес «Барселоне» крупную победу в матче с «Эйбаром»

ProstoProSport вчера в 11:56
Общество

В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт

С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки.
Газета.Ru вчера в 21:21
Здоровье

Названы ошибочно считающиеся самыми полезными шесть продуктов

Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты составили список из 6 продуктов, которые люди почему-то считают полезными.
ToDay News Ufa вчера в 16:17
Армия и оружие

Первую часть российских комплексов «Панцирь С1» доставили в Сербию

Газета.Ru вчера в 11:53
Общество

Сторонник теории плоской Земли разбился на самодельной ракете

Lenta.ru 00:40
Биатлон

Полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов в Антхольце

Рано утром 22 февраля итальянские полицейские пришли с обыском в отель к российским биатлонистам.
Expert.ru вчера в 02:22
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 20 февраля в 01:54
Происшествия

Украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти

Газета.Ru вчера в 09:46
Происшествия

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Газета.Ru 21 февраля в 18:30
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета вчера в 08:38
Футбол

Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал полным бредом попытки полиции найти у него картину Пабло Пикассо, которую ему якобы подарил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 11:13
Хоккей

Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ

Газета.Ru вчера в 17:21
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек

РБК 20 февраля в 21:08
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Челси» в лондонском дерби

ГЛАС.RU вчера в 10:47
Футбол

Забрать оставшихся граждан РФ из Китая предложил ФК «Шахтер»

Эвакуировать оставшихся в Китае граждан Украины предложили в футбольном клубе «Шахтер», об этом сообщается 22 февраля на сайте футбольного клуба.
Красная весна вчера в 04:12
Футбол

В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса

По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Говорит Москва вчера в 23:03
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жозеп Боррель
Испанский политик
Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; после победы на голосовании в Европарламенте начал работу в составе Комиссии фон дер Ляйен с 1 декабря 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Восточный Иерусалим
Город
Часть Иерусалима, в 1948 году захваченная Трансиорданией в ходе Арабо-израильской войны и не вошедшая в подконтрольный Израилю Западный Иерусалим, а затем, в 1967 году, захваченная Израилем в ходе Шестидневной войны. В результате этих захватов Восточный Иерусалим был в одностороннем порядке аннексирован сначала Трансиорданией, а с 1967 года и по настоящее время - Израилем. Израиль предоставляет жителям Восточного Иерусалима право на получение гражданства, но большинство из них до настоящего времени остаются в статусе резидентов. Как трансиорданская, так и израильская аннексии не были признаны большинством стран мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное