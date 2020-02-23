Политика

РБКРБКЕС потребовал от Израиля отказаться от планов в Восточном Иерусалиме

Евросоюз потребовал от Израиля пересмотреть планы по строительству поселений в Восточном Иерусалиме, где проживают палестинцы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщается на сайте союза.
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ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

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Евросоюз призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

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ЕС призвал Израиль отказаться от нового строительства в Палестине

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ЕС потребовал от Израиля отказаться от планов в Восточном Иерусалиме

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ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Восточном Иерусалиме

Коммерсантъ21:15

Евросоюз призвал Израиль отказаться от строительства в Восточном Иерусалиме

Lenta.ru20:40
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
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У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

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По российскому Су-24 вечером 20 февраля был открыт огонь из ПЗРК с той части сирийской провинции Идлиб, где засели поддерживаемые Турцией боевики, сообщает Al-Masdar.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
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Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
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Отец Жанны Фриске Владимир Фриске подал иск в Пресненский суд столицы против Дмитрия Шепелева, Он требует от телеведущего вернуть 7 миллионов 211 тысяч рублей.
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Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Google и Huawei продолжат сотрудничать

Несмотря на введенный правительство США запрет, компания Google намерена сохранить партнерские отношения с Huawei.
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Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался о возможности завершения карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.
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Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия карантина

Напомним, что 20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев.
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Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

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Жозеп Боррель
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Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; после победы на голосовании в Европарламенте начал работу в составе Комиссии фон дер Ляйен с 1 декабря 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
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Восточный Иерусалим
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Часть Иерусалима, в 1948 году захваченная Трансиорданией в ходе Арабо-израильской войны и не вошедшая в подконтрольный Израилю Западный Иерусалим, а затем, в 1967 году, захваченная Израилем в ходе Шестидневной войны. В результате этих захватов Восточный Иерусалим был в одностороннем порядке аннексирован сначала Трансиорданией, а с 1967 года и по настоящее время - Израилем. Израиль предоставляет жителям Восточного Иерусалима право на получение гражданства, но большинство из них до настоящего времени остаются в статусе резидентов. Как трансиорданская, так и израильская аннексии не были признаны большинством стран мира.
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