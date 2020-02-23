Политика
РБКЕС потребовал от Израиля отказаться от планов в Восточном Иерусалиме
Евросоюз потребовал от Израиля пересмотреть планы по строительству поселений в Восточном Иерусалиме, где проживают палестинцы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщается на сайте союза.
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Евросоюз призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
Московский Комсомолец17:08
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Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Общество
Гороскоп на 20 февраля: Ожидается много непростых ситуаций
Почти весь день пройдет в активном деловом режиме – это отличный период для заработка и для решения карьерных вопросов.
Наука
По изменению гравитации ученые научились предсказывать землетрясение
Специалисты научились предсказывать землетрясения по временным и незначительным изменениям гравитации Земли.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Политика
Названы страхи россиян в случае ухода Путина
Эксперты назвали главные страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Технологии
Стандарт PCIe 6.0 может быть утверждён уже в следующем году
Планируется, что окончательные спецификации PCI Express 6.0, то есть версии 1.0, будут выпущены в 2021 году.
Армия и оружие
Российский Су-24 пытались сбить с территории Идлиба
По российскому Су-24 вечером 20 февраля был открыт огонь из ПЗРК с той части сирийской провинции Идлиб, где засели поддерживаемые Турцией боевики, сообщает Al-Masdar.
Энергетика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Политика
Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Общество
Макрон рассказал о препятствии для торговой сделки ЕС и Британии
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о том, что способно стать основным препятствием для заключения торговой сделки между Евросоюзом и Великобританией.
Шоу-бизнес
Пелагея после развода с Телегиным пошла на бокс
Напомним, Пелагея после расставания с хоккеистом Иваном Телегиным подверглась атакам со стороны сплетников.
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Футбол
Матч итальянской серии B перенесен из-за коронавируса
Матч серии B (второй по силе дивизион чемпионата Италии по футболу) между "Асколи" и "Кремонезе", который должен пройти в субботу, перенесен из-за опасений по поводу распространения коронавируса, сообщает Рейтер.
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о взяточничестве
Басманный суд Москвы в четверг арестовал до 19 апреля гражданина США, директора по развитию бизнеса по венчурному инвестированию в фармацевтической компании Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева
Отец Жанны Фриске Владимир Фриске подал иск в Пресненский суд столицы против Дмитрия Шепелева, Он требует от телеведущего вернуть 7 миллионов 211 тысяч рублей.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Футбол
Роналду повторил очередной рекорд Серии А
Единоборства
Себастьян Фандора победил Дэниэла Льюиса
Гаджеты
Google и Huawei продолжат сотрудничать
Несмотря на введенный правительство США запрет, компания Google намерена сохранить партнерские отношения с Huawei.
Биатлон
Биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок
Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался о возможности завершения карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.
Общество
Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия карантина
Напомним, что 20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Более мощная LADA Granta отличается от обычной версии только мотором, но визуальной разницы между двигателями нет.
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Петербургские власти нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем.
Футбол