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Evo-rus.com
Evo-rus.com

ЕС потребовал от России открыто расследовать отравление Навального

Боррель отметил, что немецкие медики обнаружили в организме Навального вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Российские врачи при этом оспаривают данный факт.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

ЕС осудил предполагаемое отравление Навального

Интерфаксвчера в 15:42
Эхо Москвы

Евросоюз осудил предполагаемое покушение на российского оппозиционера Алексея Навального

Эхо Москвы03:01
Газета.Ru

Глава дипломатии Евросоюза призвал Россию расследовать инцидент с Навальным

Газета.Ruвчера в 16:10
Коммерсантъ

Глава дипломатии ЕС призвал Россию к прозрачному расследованию отравления Навального

Коммерсантъвчера в 16:10
РБК

ЕС потребовал от России открытого расследования по делу Навального

РБКвчера в 15:59
РИА Новости

ЕС потребовал от России провести открытое расследование по Навальному

РИА Новости02:17
ТАСС

ЕС осудил «то, что выглядит как покушение на Навального»

ТАССвчера в 15:29

Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального
Lenta.ru06:01
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Замгоссекретаря США Биган обсудил с Лавровым Белоруссию и Навального

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию с протестами в Белоруссии, а также инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает посольство США в России.
Коммерсантъ08:58

В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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Россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей в первые дни акции

Россияне по состоянию на утро вторника, 25 августа, приобрели туров в рамках программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств более чем на 500 млн рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
RT на русском08:23
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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Импорт автомобилей на Украину упал на треть, а цены на авто выросли на тысячу долларов

Всего в первом полугодии 2020 года на Украину ввезено 193,5 тысячи машин, из них новых 37,6 тысяч, это примерно на 1,4% меньше, чем годом ранее, а вот подержанных авто в этом году ввезли 155,9 тысяч, что на 41% меньше, чем годом ранее.
Украина.ру06:12