ЕС потребовал от России открыто расследовать отравление Навального
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Боррель отметил, что немецкие медики обнаружили в организме Навального вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Российские врачи при этом оспаривают данный факт.В источнике
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Глава дипломатии ЕС призвал Россию к прозрачному расследованию отравления Навального
Коммерсантъвчера в 16:10