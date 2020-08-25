Импорт автомобилей на Украину упал на треть, а цены на авто выросли на тысячу долларов

Всего в первом полугодии 2020 года на Украину ввезено 193,5 тысячи машин, из них новых 37,6 тысяч, это примерно на 1,4% меньше, чем годом ранее, а вот подержанных авто в этом году ввезли 155,9 тысяч, что на 41% меньше, чем годом ранее.