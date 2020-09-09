Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава Минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.

Общество Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре «Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении. 934

Политика Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон позиции властей ФРГ в деле с российским оппозиционером Алексеем Навальным. 576

Общество Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил» Москва, 9 сентября 2020, 17:37 — REGNUM Итог работы адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет». 549

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Политика Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным. 965

Происшествия Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 209

Общество Правительство предложило продлить программу кэшбэка за туры по России Программа поддержки внутреннего туризма с помощью возврата части затраченных на путешествия по России средств стартовала в ночь на 21 августа. 3

Шоу-бизнес Охлобыстин ответил на приговор Ефремову сравнением с «Джокером» Известия / ТАСС Актер театра и кино Иван Охлобыстин прокомментировал приговор по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. 284

Армия и оружие Корабли ВМС Британии возглавят морскую операцию НАТО на Крайнем Севере В операции будут задействованы корабли 23 HMS Sutherland и RFA Tidespring Великобритании, USS Ross класса Arleigh Burke США, Fridtjof-Nansen HNoMS Thor Heyerdahl Норвегии, а также патрульная авиация Дании. 379

Экономика ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт. 1,5K