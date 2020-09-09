Политика
ВедомостиСербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС
Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава Минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
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Политика
Украина хочет закрыть пункт пропуска на границе с Крымом
Украинский пункт пропуска «Чаплинка» на границе с Крымом расположен напротив российского КПП «Перекоп».
ForPost 10:23
Общество
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:30
Политика
Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному
Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон позиции властей ФРГ в деле с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Военное дело 09:32
Футбол
Нападающий «Спартака» Кокорин может перейти в «Рому»
Газета Metro 04:49
Футбол
«Ювентус» проявляет интерес к услугам Луиса Суареса
REGNUM вчера в 14:28
Общество
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»
Москва, 9 сентября 2020, 17:37 — REGNUM Итог работы адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».
REGNUM 10:37
Общество
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива
Расширять проект обязательной маркировки товаров Минпромторг предложил через введение обязательной маркировки пива, а позже и всей алкогольной продукции.
РБК 09:32
Политика
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Президент России Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 15:03
Политика
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным.
Газета.Ru 06:23
Происшествия
Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти
Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
РИА Новости 10:29
Общество
Правительство предложило продлить программу кэшбэка за туры по России
Программа поддержки внутреннего туризма с помощью возврата части затраченных на путешествия по России средств стартовала в ночь на 21 августа.
Известия 09:13
Армия и оружие
Бригадный генерал Эрдоган скончался в Идлибе от сердечного приступа
Бригадный генерал Сезгин Эрдоган, который командовал турецкими войсками в сирийском Идлибе, скончался от сердечного приступа.
NewInform 07:30
Шоу-бизнес
Кристина Асмус «разделась» на камеру из-за жары
Кристина Асмус в шутку «разделась» на камеру из-за аномальной жары. Соответствующий пост актриса разместила в микроблоге Instagram.
Дни24 07:24
Политика
Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым
На Украине арестованы 65 самолетов, принадлежащих российским авиакомпаниям.
Вести.Ru 09:44
Политика
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан.
Коммерсантъ вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Охлобыстин ответил на приговор Ефремову сравнением с «Джокером»
Известия / ТАСС Актер театра и кино Иван Охлобыстин прокомментировал приговор по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 11:40
Армия и оружие
Корабли ВМС Британии возглавят морскую операцию НАТО на Крайнем Севере
В операции будут задействованы корабли 23 HMS Sutherland и RFA Tidespring Великобритании, USS Ross класса Arleigh Burke США, Fridtjof-Nansen HNoMS Thor Heyerdahl Норвегии, а также патрульная авиация Дании.
Evo-rus.com 01:03
Общество
Писатель Светлана Алексиевич заявила о «восстании» Белоруссии
Вечерняя Москва 05:31
Происшествия
В Сочи женщину задержали за поджог 11 автомобилей
В Сочи задержали женщину, которую подозревают в поджоге автомобилей.
РБК 11:32
Авто
Вьетнамцы выпустили люксовый кроссовер с 420-сильным мотором
Тираж новой модели будет ограничен 500 экземплярами. VinFast President стал флагманским вариантом кроссовера Lux SA2.0.
Про Кроссоверы 05:39
Экономика
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости вчера в 17:10
Гаджеты
Microsoft объявила цены на Xbox Series S и Xbox Series X для России
Microsoft объявила цены для нового поколения консолей в России.
Игромания.ру 11:23
Общество
В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ
RT на русском 08:00
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новую версию Lada 4x4
Новая версия отличается черной окраской кузова. Также внедорожник получил темные матовые легкосплавные диски.
Известия 10:09
Происшествия
Замглавы судебного пристава Москвы найден мертвым
Как сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах, о смерти замглавы судебного пристава Москвы, которому было 48 лет, рассказала его жена.
Комсомольская правда 09:19