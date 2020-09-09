Политика

ВедомостиВедомостиСербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава Минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
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Сербия отказалась от учений с другими странами из-за давления ЕС

РИА Новости11:43

Сербия отказалась от совместных военных учений с Россией

Московский Комсомолец11:37

В Сербии заявили об отказе от учений с Белоруссией из-за давления ЕС

RT на русском10:48

Сербия отказалась от «Славянского братства» после «страшного давления» Евросоюза

Lenta.ru11:11

ЕС потребовал от Сербии отказаться от военных учений с Белоруссией

Комсомольская правда10:51

Сербия отказалась от участия в военных учениях в Белоруссии

РБК11:25

В Минске заявили, что не получали от Белграда уведомления об отказе участвовать в учениях

ТАСС11:42
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Политика

Украина хочет закрыть пункт пропуска на границе с Крымом

Украинский пункт пропуска «Чаплинка» на границе с Крымом расположен напротив российского КПП «Перекоп».
ForPost 10:23
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Кино

Киноакадемия объявила о новых требованиях для номинации на «Оскар»

РИА Новости 02:07
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Общество

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:30
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Политика

Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон позиции властей ФРГ в деле с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Военное дело 09:32
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Футбол

Нападающий «Спартака» Кокорин может перейти в «Рому»

Газета Metro 04:49
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Футбол

«Ювентус» проявляет интерес к услугам Луиса Суареса

REGNUM вчера в 14:28
Общество

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

Москва, 9 сентября 2020, 17:37 — REGNUM Итог работы адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».
REGNUM 10:37
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Фигурное катание

Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России

Газета.Ru 10:33
Общество

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

Расширять проект обязательной маркировки товаров Минпромторг предложил через введение обязательной маркировки пива, а позже и всей алкогольной продукции.
РБК 09:32
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Политика

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 15:03
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Политика

Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным.
Газета.Ru 06:23
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Происшествия

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
РИА Новости 10:29
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Происшествия

На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения

Известия 10:51
2
Общество

Правительство предложило продлить программу кэшбэка за туры по России

Программа поддержки внутреннего туризма с помощью возврата части затраченных на путешествия по России средств стартовала в ночь на 21 августа.
Известия 09:13
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Армия и оружие

Бригадный генерал Эрдоган скончался в Идлибе от сердечного приступа

Бригадный генерал Сезгин Эрдоган, который командовал турецкими войсками в сирийском Идлибе, скончался от сердечного приступа.
NewInform 07:30
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус «разделась» на камеру из-за жары

Кристина Асмус в шутку «разделась» на камеру из-за аномальной жары. Соответствующий пост актриса разместила в микроблоге Instagram.
Дни24 07:24
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Политика

Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым

На Украине арестованы 65 самолетов, принадлежащих российским авиакомпаниям.
Вести.Ru 09:44
1K
Политика

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан.
Коммерсантъ вчера в 12:35
3,5K
Шоу-бизнес

Охлобыстин ответил на приговор Ефремову сравнением с «Джокером»

Известия / ТАСС Актер театра и кино Иван Охлобыстин прокомментировал приговор по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 11:40
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Армия и оружие

Корабли ВМС Британии возглавят морскую операцию НАТО на Крайнем Севере

В операции будут задействованы корабли 23 HMS Sutherland и RFA Tidespring Великобритании, USS Ross класса Arleigh Burke США, Fridtjof-Nansen HNoMS Thor Heyerdahl Норвегии, а также патрульная авиация Дании.
Evo-rus.com 01:03
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Здоровье

Назван орех, который снижает сахар в крови при диабете второго типа

Evo-rus.com 07:09
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Общество

Писатель Светлана Алексиевич заявила о «восстании» Белоруссии

Вечерняя Москва 05:31
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Происшествия

В Сочи женщину задержали за поджог 11 автомобилей

В Сочи задержали женщину, которую подозревают в поджоге автомобилей.
РБК 11:32
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Авто

Вьетнамцы выпустили люксовый кроссовер с 420-сильным мотором

Тираж новой модели будет ограничен 500 экземплярами. VinFast President стал флагманским вариантом кроссовера Lux SA2.0.
Про Кроссоверы 05:39
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Экономика

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости вчера в 17:10
1,5K
Гаджеты

Microsoft объявила цены на Xbox Series S и Xbox Series X для России

Microsoft объявила цены для нового поколения консолей в России.
Игромания.ру 11:23
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Общество

В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ

RT на русском 08:00
130
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новую версию Lada 4x4

Новая версия отличается черной окраской кузова. Также внедорожник получил темные матовые легкосплавные диски.
Известия 10:09
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Происшествия

Замглавы судебного пристава Москвы найден мертвым

Как сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах, о смерти замглавы судебного пристава Москвы, которому было 48 лет, рассказала его жена.
Комсомольская правда 09:19
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Армия и оружие

Northrop Grumman создаст замену баллистическим ракетам Minuteman-III

N+1 04:43
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