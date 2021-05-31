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ЕС предложил ужесточить правила выдачи шенгенских виз

«Основными целями изменения регламента являются дальнейшее укрепление безопасности процедуры выдачи краткосрочной визы, включение долгосрочных виз и вида на жительство в базу данных VIS, обеспечение взаимодействия между VIS и другими соответствующими системами и базами данных ЕС»,— говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.В источнике

С чего всё началось

Европейский совет утвердил новые правила выдачи шенгенских виз, которые предполагают более глубокие проверки претендентов на их получение и более глубокую интеграцию баз данных стран — членов ЕС, сообщается
 на сайте организации.

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