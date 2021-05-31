«Основными целями изменения регламента являются дальнейшее укрепление безопасности процедуры выдачи краткосрочной визы, включение долгосрочных виз и вида на жительство в базу данных VIS, обеспечение взаимодействия между VIS и другими соответствующими системами и базами данных ЕС»,— говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

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С чего всё началось Европейский совет утвердил новые правила выдачи шенгенских виз, которые предполагают более глубокие проверки претендентов на их получение и более глубокую интеграцию баз данных стран — членов ЕС, сообщается на сайте организации. РБК 05:12