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РИА Новости
РИА Новости

ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

В ЕС считают, что руководители страны применяют непропорциональное насилие в отношении протестующих.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

ЕС пригрозил белорусским властям «мерами» за подавление протестов

Газета.Ruвчера в 15:43
Эхо Москвы

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Белоруссии

Эхо Москвывчера в 13:32
Известия

ЕС пригрозил Белоруссии санкциями за несвободные выборы

Известиявчера в 13:49
Lenta.ru

Евросоюз задумался о санкциях против «ответственных за насилие» в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 13:34
РИА Новости

ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

РИА Новостивчера в 13:33
Коммерсантъ

Евросоюз пригрозил Минску новыми санкциями

Коммерсантъвчера в 15:30
ТАСС

ЕС изучает возможность санкций в отношении Белоруссии

ТАССвчера в 12:59

Литва предоставила Тихановской визу на один год

Светлане Тихановской предоставлена виза на один год и место для проживания в Литве В Литве заявили, что лидеру белорусской оппозиции ничего не оставалось, как покинуть страну Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 11.08.2020 (CHELINDUSTRY) Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула свою страну под угрозой задержания, и белорусские власти способствовали ее отъезду.
Литва предоставила Тихановской визу на один год
Chelindustry.ruвчера в 09:52
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Николич: Иванов был прав, не назначив пенальти в ворота «Локомотива»

Арбитр Сергей Иванов поступил верно, не назначив пенальти в ворота "Локомотива" в игре чемпионата России по футболу с казанским "Рубином" после падения Ивана Игнатьева в первом тайме, заявил главный тренер москвичей Марко Николич.
РИА Новостивчера в 16:29

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъ10 августа в 10:24
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Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.
Росбалтвчера в 10:06
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