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РИА Новости
РИА Новости

ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

В ЕС считают, что руководители страны применяют непропорциональное насилие в отношении протестующих.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

ЕС пригрозил белорусским властям «мерами» за подавление протестов

Газета.Ruвчера в 15:43
Коммерсантъ

Евросоюз пригрозил Минску новыми санкциями

Коммерсантъвчера в 15:30
ТАСС

ЕС изучает возможность санкций в отношении Белоруссии

ТАССвчера в 12:59
Lenta.ru

Евросоюз задумался о санкциях против «ответственных за насилие» в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 13:34
РИА Новости

ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

РИА Новостивчера в 13:33
Эхо Москвы

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Белоруссии

Эхо Москвывчера в 13:32
Известия

ЕС пригрозил Белоруссии санкциями за несвободные выборы

Известиявчера в 13:49

В Минске ОМОН разогнал протестовавших в спальных районах

Накануне вечером, в третий раз подряд, протестующие против результатов президентских выборов начали собираться в группы от нескольких десятков до сотен человек в разных частях столицы, в основном в окраинных спальных районах.
РИА Новости22:39

Тело пропавшего восьмилетнего ребенка нашли в озере в Забайкалье

Поисковая группа в Ононском районе Забайкальского края в среду нашла в озере тело восьмилетнего ребенка, пропавшего 8 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь следственного управления СК по Забайкалью Егор Марков.
ТАСС22:48
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Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
РБКвчера в 07:45
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Экологи назвали итоги вылова горбуши на Сахалине худшими за 10 лет

Для наглядного примера экологи привели статистические данные вылова горбуши на Сахалине в предыдущие четные годы за аналогичный период (с 1 июня по 10-13 августа): в 2012 году сахалинские рыбаки выловили 49,3 тыс. тонн, в 2014 году - 33,3 тыс. тонн, в 2016 году - 30,5 тыс. тонн, 2018 году - 13,7 тыс. тонн.
Интерфакс - Россия20:47
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Кормье поделился планом на бой с Миочичем

Американский боец смешанных единоборств Даниэль Кормье, ранее завоевавший чемпионские пояса UFC в двух весовых категориях (полутяжелая и тяжелая), поделился планом выступления в предстоящем бою против Стипе Миочича.
CT newsвчера в 08:34
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Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новостивчера в 06:27
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