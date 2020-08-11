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РИА Новости
РИА Новости

ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

В ЕС считают, что руководители страны применяют непропорциональное насилие в отношении протестующих.В источнике
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Эхо Москвы

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Белоруссии

Эхо Москвывчера в 13:32
Коммерсантъ

Евросоюз пригрозил Минску новыми санкциями

Коммерсантъвчера в 15:30
Известия

ЕС пригрозил Белоруссии санкциями за несвободные выборы

Известиявчера в 13:46
РИА Новости

ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

РИА Новостивчера в 13:33
Газета.Ru

ЕС пригрозил белорусским властям «мерами» за подавление протестов

Газета.Ruвчера в 15:43
ТАСС

ЕС изучает возможность санкций в отношении Белоруссии

ТАССвчера в 12:59
Znak.com

Как мировые лидеры отреагировали на подавление протестов в Белоруссии

Znak.comвчера в 05:53

МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомостивчера в 15:10
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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