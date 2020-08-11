Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

В ЕС считают, что руководители страны применяют непропорциональное насилие в отношении протестующих.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

ЕС пригрозил белорусским властям «мерами» за подавление протестов

Газета.Ruвчера в 15:43
Известия

ЕС пригрозил Белоруссии санкциями за несвободные выборы

Известиявчера в 13:49
РИА Новости

ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

РИА Новостивчера в 13:33
Lenta.ru

Евросоюз задумался о санкциях против «ответственных за насилие» в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 13:34
Эхо Москвы

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Белоруссии

Эхо Москвывчера в 13:32
Коммерсантъ

Евросоюз пригрозил Минску новыми санкциями

Коммерсантъвчера в 15:30
ТАСС

ЕС изучает возможность санкций в отношении Белоруссии

ТАССвчера в 12:59

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой
Газета.Ruвчера в 10:37
199

СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet

В организации онлайн-букмекера 1XBet подозреваются Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, следует из опубликованной 10 августа информации в разделе «Внимание, розыск!» на сайте следственного управления СКР по Брянской области.
РБКвчера в 12:12
2

Школы в Челябинской области начнут учебный год в обычном режиме

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Трехгорный заявил, что все школы региона приступят к работе с 1 сентября в штатном режиме с соблюдением всех эпидемиологических норм", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
ТАСС01:20
5

Врач назвал недопустимым употребление алкоголя в день вакцинации

Москва, 12 августа 2020, 06:42 — REGNUM Употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм, заявил 12 августа главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
REGNUM23:42
418

Мишустин утвердил правила кешбэка за покупку туров по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила частичного возмещения расходов россиянам, которые до конца года решат отдохнуть в российских регионах.
RT на русскомвчера в 06:30
75

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
642

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
169