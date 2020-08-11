Школы в Челябинской области начнут учебный год в обычном режиме

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Трехгорный заявил, что все школы региона приступят к работе с 1 сентября в штатном режиме с соблюдением всех эпидемиологических норм", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.