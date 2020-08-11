ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
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С чего всё началось
Евросоюз не расценивает президентские выборы в Белоруссии как свободные и справедливые и рассматривает возможность введения адресных санкций, указано в заявлении
верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
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