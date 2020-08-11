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РИА Новости
РИА Новости

ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

В ЕС считают, что руководители страны применяют непропорциональное насилие в отношении протестующих.В источнике
С чего всё началось
Евросоюз не расценивает президентские выборы в Белоруссии как свободные и справедливые и рассматривает возможность введения адресных санкций, указано в заявлении
 верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Газета.Ru13:26
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RT на русском

В ЕС оценили выборы в Белоруссии

RT на русском14:21
Коммерсантъ

ЕС назвал выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

Коммерсантъ14:07
Газета.Ru

Евросоюз может ввести санкции против Белоруссии

Газета.Ru13:26
РИА Новости

ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

РИА Новости13:33
Эхо Москвы

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Белоруссии

Эхо Москвы13:32
Известия

ЕС пригрозил Белоруссии санкциями за несвободные выборы

Известия13:49
ТАСС

ЕС изучает возможность санкций в отношении Белоруссии

ТАСС12:59

Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40 − 50 в день.
REGNUMвчера в 09:54
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Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Радио Sputnik03:34

Следователю не поверили, что она мошенница

Полковник полиции получила срок за взяточничество Суд признал виновной в получении взятки в особо крупном размере экс-руководителя отдела по преступлениям в сфере экономики главного следственного управления ГУ МВД РФ по Самарской области Веру Рабинович.
Коммерсантъ14:03
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Саратовская область представила экспозицию о борьбе с коронавирусом

Саратовская область на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России" отразила на своей экспозиции работу медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса и информацию о реализации в регионе национального проекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба областного минздрава.
РИА Новости08:31
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МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомости15:10
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