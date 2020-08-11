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РИА Новости

ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

В ЕС считают, что руководители страны применяют непропорциональное насилие в отношении протестующих.В источнике
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Газета.Ru

ЕС пригрозил белорусским властям «мерами» за подавление протестов

Газета.Ruвчера в 15:43
RT на русском

В ЕС оценили выборы в Белоруссии

RT на русскомвчера в 14:21
Евразия Daily

Выборы в Белоруссии — 9 августа точка поставлена не будет

Евразия Daily8 августа в 01:15
РИА Новости

ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

РИА Новостивчера в 13:33
Коммерсантъ

Евросоюз пригрозил Минску новыми санкциями

Коммерсантъвчера в 15:30
ТАСС

ЕС изучает возможность санкций в отношении Белоруссии

ТАССвчера в 12:59
Взгляд.ру

ЕС пригрозил Белоруссии из-за подавления протестов

Взгляд.рувчера в 13:53

Следователю не поверили, что она мошенница

Полковник полиции получила срок за взяточничество Суд признал виновной в получении взятки в особо крупном размере экс-руководителя отдела по преступлениям в сфере экономики главного следственного управления ГУ МВД РФ по Самарской области Веру Рабинович.
Коммерсантъвчера в 14:03
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Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новостивчера в 06:27
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12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:14
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В Мариинке у нескольких артистов балета выявили коронавирус

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев во вторник, 11 августа, заявил, что у нескольких артистов балетной труппы тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.
Известиявчера в 16:52

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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