ЕС принял экономические секторальные санкции против Белоруссии
Совет ЕС объявил о введении экономических секторальных санкций против Белоруссии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС. Это первый случай в истории, когда против Белоруссии введены экономические ограничительные меры.В источнике
Канцлер поприветствовала возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном на уровне первых лиц, но подчеркнула, что этого недостаточно, «ЕС также должен создать форматы для диалога, другим путем конфликты не решить», — пояснила Меркель.