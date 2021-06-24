Совет ЕС объявил о введении экономических секторальных санкций против Белоруссии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС. Это первый случай в истории, когда против Белоруссии введены экономические ограничительные меры.

Smotrim.ru Smotrim.ru РБК Первый канал НТВ Городовой Дождь Дума ТВ Профиль Телеканал 360° Life.ru Национальная служба новостей iReactor RuBaltic.Ru ИноСМИ Экономика сегодня Евразия.Эксперт Русская Планета ФАН NewInform ИА Красная Весна Новый День Vgudok CT news RT на русском

С чего всё началось Решение принято в ответ на нарушения прав человека, репрессии в отношении гражданского общества и на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая, сообщается на сайте Совета ЕС. Коммерсантъ 07:01